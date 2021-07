Kvitová: S Tomem jsme se smáli, zda mávat. Teplákovky nebyly cool

Jak jste zahájení prožila?

„Bylo to skvělý, ještě tím, že jsme byli dva, tak o to je to jinačí. Bylo to hezký, bylo smutný, že to bylo bez lidí. Ale nějací diváci tam byli, bylo to fajn. Musím říct, že vlajka byla taky docela těžká, jsem ráda, že to nesl hlavně Tomáš. Byla to sranda, bylo to opravdu něco. Jsem strašně ráda, že ta možnost byla.“

Byla jste dojatá?

„Spíš jsem si to užívala a byla jsem ráda. Dojatá jsem byla spíš včera, když jsem se to dozvěděla. To mě vzalo.“

Co říkáte na nový Olympijský stadion, který pro tyhle Hry vyrostl na základech toho starého, kde se závodilo v roce 1964?

„Je krásnej, je nádhernej, je velikej. I z venku je krásnej. Je mi líto, že to lidi nemůžou vidět jako my.“

Co česká kolekce, udělala díru do světa?

„Já si myslím, že jo. Když jsme jeli tam, tak jsem slyšela, že jsme jedna z šesti nejkrásnějších kolekcí. Každopádně jsme byli jinačí. Když jsem viděla ostatní země, někteří přišli v teplákovce, to mi nepřišlo úplně cool. Každopádně si myslím, že české ručičky jsou šikovné, nápady máme. Jsme prostě šikovní, jsem ráda, že se to objevilo i na naší kolekci.“

Měl nástup pro český tým ztrápený pozitivními testy, lidmi v karanténě i koronavirovými omezeními stmelující význam?

„Kór v téhle době, jinak se moc nepotkáváme, snažíme si držet odstupy. Ten nástup je v tomhle asi možná jediný moment, kdy se stmelíme a poznáváme. Je fajn, že poznám nové lidi, jsem za to vděčná.“