Vondroušová si vybojovala mač s Ósakaovou: Zabíjí, co může

„Všichni se mě ptají na soupeřku v dalším kole,“ smála se Markéta Vondroušová.

Otázka za otázkou míří k jejímu příštímu souboji, protože půjde o velký zápas. Na druhém straně kurtu bude stát čtyřnásobná vítězka grandslamu, hvězda současné tenisové generace. Zároveň dívka s psychickými problémy, která kvůli stresu z mediálních povinností odstoupila z Roland Garros a vynechala i Wimbledon.

„Soupeřka jako soupeřka. Samozřejmě, Naomi je výrazná, skvělá hráčka, má čtyři grandslamy. Pro mě to bude nová zkušenost. Půjdu si to užít. Ona je víc pod tlakem, já můžu jenom překvapit. Ale chci vyhrát jako v každém zápase,“ slibuje Vondroušová. „Má skvělý tenis. Když jí to jde, krásně se na ni dívá. Zabíjí, co může. Tak snad to v našem zápase bude jiné. Pokusím se ji rozběhat, když budu mít šanci. Bude záležet, jak budu returnovat její skvělý servis.“

V Tokiu se Ósakaová zatím pozornosti nebojí. V pátek stále sice před prázdným novým Národním olympijským stadionem, ale díval se na ni celý svět, když ve vrcholném momentu zahajovacího ceremoniálu zapalovala olympijský oheň. Do turnaje pak vstoupila dvěma přesvědčivými výhrami, v každém zápase ztratila jen pět her.

„Před zápasem jsem byla trochu nervozní, cítila jsem motýly v břiše. Ale když jsem začala hrát, cítila jsem se pohodlně. Věděla jsem, že z toho bude skvělý zápas,“ hlásila Ósaková po vítězství nad Švýcarkou Viktorijí Golubičovou 6:3, 6:2.

Po zápase se bez problémů postavila do mixzony a několik minut odpovídala na otázky klubka novinářů.

Ósakaová je tvář nejen tenisového turnaje, nýbrž celé tokijské olympiády. Takže je jasné, že se Vondroušová v příštím zápase podívá na centrkurt.

„Už jsem na něm trénovala. Je to na něm hezký, příjemný kurt,“ těší se Vondroušová. „Uvidíme. Zatím hraje výborně, má solidní výsledky. Budu se snažit makat ze všech sil.“

Sílu může čerpat ze svých dosavadních výkonů. Zápas s Rumunkou Buzarnescuovou jasně ovládla a odolala v důležitých momentech.

„Jsem moc ráda. Zápas nebyl tak lehký, jak nasvědčuje výsledek. Já jsem dobře podávala, ale při jejím servisu jsme se dost tahaly. Jsem ráda, že jsem většinu těch bitev vyhrála. Že se mi povedlo urvat ten poslední game,“ hodnotila Vondroušová.