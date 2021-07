Olympionik popsal let do Tokia: roušky šly dolů, pochybnosti nad testem

Na vojenském letišti ve Kbelích vládla pohodová atmosféra. Když se minulý pátek dvaačtyřicetičlenná skupina českých olympioniků vydala směr Tokio, u nikoho nebyly stopy pochybností. Jak se teď ukázalo, cestovat na Hry speciálem pro sportovce žádná výhra nebyla. Hned po příletu do Tokia se vyskytl problém – pozitivní test u lékaře Vlastimila Voráčka. V dalších dnech do covidové klatby upadli i čtyři reprezentanti a jeden trenér. Ve čtvrtek dvojnásobná účastnice olympijských her Markéta Nausch Sluková a cyklista Michal Schlegel. „Bohužel se nám nevyhnuly sportovní tragédie, je mi to nesmírně líto,“ klopil zrak sportovní ředitel výpravy Martin Doktor.

„Vládní speciál je super. Doufám, že bude legrace,“ prohodil jeden z členů týmu před odletem. Že byla během cesty do Tokia atmosféra až příliš uvolněná, vyšlo najevo až později. Deník Sport získal informace od jednoho z olympioniků, který popsal čtrnáctihodinový charterový let. Roušky a respirátory většina cestujících odložila. Pochybnosti vzbuzoval i poslední test přímo na letišti před odletem, který údajně nebyl proveden zcela důsledně.

Na palubu nastoupil i lékař Vlastimil Voráček. Uznávaný ortoped, který spolupracuje s Českým tenisovým svazem (ČTS) a v minulosti nechyběl ani u největších týmových úspěchů. Na Hrách měl dohlížet na hvězdy Karolínu Plíškovou, Barboru Krejčíkovou nebo Petru Kvitovou, jenže po pozitivním testu zamířil do čtrnáctidenní karantény. Ve hře je varianta, že právě tento lékař byl pacientem 0, který mohl nakazit ostatní sportovce. Jedná se zatím o plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, stolního tenistu Pavla Širučka, beachvolejbalistku Nausch Slukovou s trenérem Simonem Nauschem. Posledním případem byl cyklista Michal Schlegel.

Vedení české výpravy posléze potvrdilo informaci Seznam Zpráv o tom, že Voráček nebyl naočkovaný proti onemocnění COVID-19. „Ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné. Z mé strany i celého týmu tedy nedošlo k porušení žádných těchto předpokladů,“ reagoval lékař Voráček s tím, že před odletem absolvoval všechny povinné testy. „Do dneška jsem neměl a nemám žádné klinické příznaky covidového onemocnění a jsem kompletně fit. Z hlediska všech těchto okolností není vůbec jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat. Ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já,“ hájil se.

Přesto ČOV čelí ostré kritice, že do Tokia letěl s výpravou neočkovaný lékař. „Doktora Voráčka nominoval tenisový svaz na základě jeho odborných schopností. Očkování není podmínkou účasti na olympijských hrách a nelze ho vynucovat ani podle Olympijské charty, i když my jsme ho samozřejmě důrazně doporučovali všem,“ prohlásil ředitel komunikace Českého olympijského výboru (ČOV) Tibor Alföldi.

Vůči tomu se rázně ohradil předseda ČTS Ivo Kaderka. „Vlastimil Voráček byl stejně jako na minulých Hrách součástí lékařského zabezpečení mise ČOV, když na formálním nominačním dokumentu byl dodatečně doplněn na základě žádosti šéfa mise Martina Doktora,“ uvedl tenisový boss.

Vedení ČOV ukázalo list s finální nominací tenistů na Hry, kde figuruje i Voráčkovo jméno. Dokument je podepsán generální sekretářkou Kateřinou Kocourkovou. Kaderka však oponoval. „Jeho (Voráčkovu) účast na Hrách neschválil výkonný výbor ČTS a já o ní ani nevěděl. Řešil jsem účast tenistů a tenistek,“ uvedl. „Jde o organizační selhání ČOV, které se neschová za předložení jednoho formálního dokumentu s podpisem generální sekretářky,“ prohlásil Kaderka. „Podstatou celé sportovní tragédie řady sportovců ale je, že jejich mnohaleté snažení a úsilí bylo zmařeno tím, že ČOV nesplnil jeden ze svých hlavních úkolů – bezpečně dopravit sportovce do dějiště Her,“ dodal Kaderka.

I když šéf mise Doktor uvedl, že tým udělal od prvního případu maximum pro zastavení šíření viru, pozitivní přibývali. Vedení ČOV pochybení přiznalo. Předseda Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu. Dohlížet na to měl ombudsman ČOV Alexander Károlyi a záležitost se měla řešit 14 dnů.

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser však následně oznámil, že s tímto postupem nesouhlasí a domluvil se s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, že události vyšetří jeho úřad. „Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vlastní vedení. Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyřešit celé toto pochybení. Na to jsem již domluven s ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice,“ uvedl Neusser.

Hned šest sportovců má však pokažený minimálně start Her. Nausch Sluková nastoupila na deset dnů do izolace a s Barborou Hermannovou tak nestihnou start turnaje, do kterého měly vstoupit v sobotu. Perušič má naději, že do soutěže se spoluhráčem Davidem Schweinerem zasáhne. Teoreticky mu může být desetidenní izolace zkrácena na sedm dnů, pokud bude mít průběžné výsledky negativní a bude bez příznaků. „Finální rozhodnutí je však v kompetenci organizátorů a jejich lékařů,“ uvedl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta a k případnému výkonu českého páru dodal: „Kdo vrcholovému sportu rozumí, tak si uvědomuje, že takhle dlouhý výpadek se nějakým způsobem musí projevit.“

Stolní tenista Širuček o své první Hry definitivně přišel chvíli poté, co se dozvěděl potenciálního soupeře pro první kolo. O naději přišel i cyklista Schlegel.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. V karanténě nebo v izolaci jsou z letadla všichni cestující, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených. Před týdnem cestovalo speciálem čtrnáct sportovců. Kromě pozitivních beachvolejbalistů a stolního tenisty a cyklisty letěli sportovní gymnasté Aneta Holasová a David Jessen, lukostřelkyně Marie Horáčková, šermíř David Jurka, cyklisté Michael Kukrle a Tereza Neumannová a pingpongáři Lubomír Jančařík a Hana Matelová.

Další sportovci do Tokia vyrazili leteckými linkami. Během včerejšího odletu byla mezi atlety cítit nervozita. „Nejhorší je, že vám ani nic nemusí být, budete se cítit dobře, ale test vyjde špatně a je konec,“ krčil rameny koulař Tomáš Staněk.

Dnes ještě před oficiálním zahájením začínají pro českou výpravu olympijské soutěže, jako první do nich vstoupil veslař Jan Fleissner.