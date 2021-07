Maminka stříbrného Rohana: Bál se vody! Ukázala rozkošnou fotku s Prskavcem

Sama závodila, a nebýt éry Štěpánky Hilgertové, možná by měla také olympijský start. Bronislavě Rohanové (54), manželce Jiřího a mamince Lukáše, to však její kluci bohatě vynahradí.

Nedali světu slovní spojení »rodinné stříbro « Rohanovi?

„Je pravda, že Jirka byl často stříbrný a Lukáš už má také stříbro, tak se to asi dědí. Doufám ale, že se to ještě prolomí.“

Jak jste si ten krásný závod užila?

„Byli jsme v Troji u kanálu u velkoplošné obrazovky s dalšími vodáky. Bylo to příjemné, jak jsme to prožívali společně. A to, jak to dopadlo, bylo krásné a nečekané.“

Takže Lukáš překvapil i vás?

„Je to určitě překvapení. Spíš jsem mu přála, aby se dostal do finále, než že bych pomýšlela na medaili.“

Jiří i Lukáš jsou už oba stříbrní olympijští medailisté. V čem si jsou podobní?

„Mně se vždycky zdálo, že si moc podobní nejsou, ale poslední roky to je naopak. Takoví trošku paličatí a nespokojení se vším. A trošku spolu bojují.“

Byl Lukáš předurčený pro vodu?

„Jak jsem sama jezdila, tak mě to do Troje táhlo, takže on tam, chudák, vlastně trávil celé dětství. Hodně se kamarádil s Jířou Prskavcem. Začala jsem s ním pak na ten kajáček chodit, ale nikdy to nebylo tak, že to musí dělat.“

Co tedy rozhodlo, že ho to chytilo?

„Hodně velkou roli sehrál právě Jířa. Byl to pro něj velký vzor. Jak spolu kamarádili, tak chtěl i Lukáš jezdit. Začátky byly ale těžší, protože se bál vody. To jsem se zase viděla na něm já, tak jsem na něj šla pomalu.“

Malý Lukáš a o dva roky starší Jiří Prskavec, jeho vzor. • Foto Profimedia.cz

Máte i mladší dceru Kateřinu. Tu to k vodě netáhlo?

„Ta se asi chtěla úplně odlišit. Také to zkoušela, ale vybrala si akrobatický rokenrol.“

Jak Lukáše za medaili odměníte, až se vrátí?

„Trošku mě to zaskočilo, protože jedu na víkend, kdy se vrátí, pryč. A příští týden jsme plánovali, že s Jirkou vypadneme z Prahy. Tak doufám, že za námi přijede na Malou Skálu a oslavíme to.“