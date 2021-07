SOUHRN, 4. den LOH: Seemanová zářila, Vondroušová vyřadila hvězdu

Po medailovém pondělí to bylo v úterý na olympijských hrách v Tokiu z českého pohledu o poznání skromější. Čtvrtý den soutěží přinesl vynikající výkon plavkyně Barbory Seemanové, která se v novém českém rekordu probojovala do finále na kraulařské dvoustovce. Kajakářka Kateřina Minařík Kudějová nenavázala na medailový úspěch Lukáše Rohana. Do čtvrtfinále tenisového turnaje se probojovala Markéta Vondroušová, která senzačně vyřadila domácí hvězdu Naomi Ósakaovou. Další Češky ani Tomáš Macháč už neuspěli. Kompletní dění v Japonsku jsme sledovali ONLINE na iSport.cz.