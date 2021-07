Oslavy v Tokiu: Choupenitch chtěl pivo, Rohan přehrál divný ceremoniál

„Ty první okamžiky byly neskutečný, mísilo se mi všechno v hlavě a zároveň jsem tam neměl nic,“ popisoval Alexander Choupenitch, co v něm odehrávalo po zisku bronzové medaile.

„Nemám vůbec hlas, protože jsem řval jak pomatenej,“ usmíval se český šermířský hrdina. „A teď cítím, že mám hlad a chuť na pivo,“ dodal v pořadu czechteam.tv Tokijská jízda.

Choupenitch po prohraném semifinále měl jen dvacet minut času, aby přepnul na boj o bronz. Ale tušil, že by to mohlo vyjít. „Sedíme v tom call roomu a tam člověk vycítí, jestli si soupeř věří nebo je nervózní. A tam jsem pocítil, že ten Japonec nebyl úplně mentálně rozjetej. Tak jsem ho střelil hned na začátku,“ přiblížil, zatímco se s moderátorem schovávali v autě před tokijskou bouří.

To Lukáš Rohan si po zisku stříbrné medaile dlouho poseděl na antidopingové kontrole, pak pro czechteam.tv ještě jednou přehrál slavnostní ceremoniál, který nikdo neviděl.

„Nasazovat si medaili sám? Narovinu, je to fakt divný...“ hlásil. „Bylo to zdlouhavý, nevěděli jsme, co máme dělat, co můžeme dělat, co nesmíme dělat,“ popisoval těžkosti slavnostní chvíle. „Zase tak špatný to není,“ smál se ale, když si stříbro znovu nasadil.

