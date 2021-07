Kudějová bez síly, v noci jí bylo špatně: Další OH? Nechci zabírat místo

PŘÍMO Z TOKIA | Olympijské hry nepatří k jejím šťastným závodům. Na těch v Riu de Janeiro závodila Kateřina Minařík Kudějová jako úřadující světová šampionka, ale po chybách skončila ve finále na posledním, desátém místě. Teď se v Tokiu do finále ani neprobojovala. Na trati, která vyžaduje od závodníků hodně síly, jí právě ty po prozvracené noci chyběly. „Nevím, jestli jsem něco špatného snědla, a do toho ještě nervozita, ale každopádně se to projevilo,“ vysvětlovala česká kajakářka. Bude ještě pokračovat v kariéře?

Na trati jste se s vodou hodně prala, kde tedy postup zůstal?

„Myslím, že nejhorší byly přejezdy válců, zůstávala jsem v nich, neměla jsem sílu se z nich vytáhnout. Tam jsem určitě ztratila nejvíc. Dráhu jsem měla namyšlenou dobře, kdybych měla víc síly, tak by to bylo asi v pohodě, ale bohužel když to nejede, tak to nejede.“

Byly válce záludnější než v předchozích jízdách?

„Určitě ne, myslím, že to jsme si trénovali, ale teď jsem neměla sílu. Věděla jsem to už ráno, protože mi bylo v noci špatně. A přece jen to strašně moc oslabí.“

Jak to, že vám tak chyběly síly?

„Protože jsem se v noci pozvracela. Nespala jsem nějakou dobu. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem něco špatného snědla v kombinace s nervozitou, ale projevilo se to.“

Věděla jste od prvního zaváhání, že to bude špatné?

„Trať zase není tak jednoduchá, že by se tam nedala udělat chyba, ale mně pak zabrzdily i ty další válce a čas byl hodně špatný.“

Můžete tento zážitek nějak srovnat s tím z Ria?

„Zaváhání z Ria mě mrzí víc. Byla jsem připravená, jelo mi to luxusně, neměla jsem den před tím problém. Teď jsem to tak musela vzít, že se to v noci stalo a ruce nepojedou, jak mají. Cítila jsem to už při rozježdění, že mi vytuhnou. Tak nějak jsem s tím počítala, ale trochu jsem věřila, že to nebude až tak hrozné.“

Jaké to je jet už ráno na závodiště s takovým pocitem?

„Ráno jsem se probudila a bylo mi špatně jen trochu, vzala jsem si nějaké prášky a srovnalo se to úplně. Už jsem se necítila blbě, jen jsem cítila, že ruce jsou ztuhlé, jak mi bylo v noci zle.“

Víte, z čeho to mohlo být? Co jste večeřela?

„Měla jsem bramborovou kaši, tři nějaké sýrové krokety a už ani nevím, co dalšího. Kukuřici a ještě něco. Prostě nevím. Možná i společně s nervozitou se to takhle projevilo.“

Může to být pro vás motivace ještě zabojovat a pokusit se dostat za tři roky do Paříže?

„Ještě jsem se úplně nerozhodla. Asi to udělám do konce sezony, rozhodnu se, jak to bude dál. Uvidím.“

Senzace! První česká medaile, stříbro bere kanoista Rohan

Zvažujete i úplný konec kariéry?

„Říkala jsem si, že bych si ještě dala třeba rok na to, že bych si to užila. Spousta lidí mě přemlouvá, ať to ještě vydržím do té další olympiády, když už je za tři roky. Ale myslím si, že tam máme spoustu mladých, které chtějí taky někam jezdit a je mi líto jim takhle zabírat místo.“

Není to trochu škoda, když jste si sama vyčekala místo po Štěpánce Hilgertové? To už si připadáte sportovně stará?

„Teď už přece jenom cítím, že v reprezentaci jsem jedna z těch nejstarších. Stará ještě úplně nejsme, ale pokud chci ještě v životě dělat něco jiného, což budu muset, tak je na tohle pravá chvíle.“

Co byste chtěla po kariéře dělat?

„Dělala bych asi daně. Vystudovala jsem daně, takže tomu bych se chtěla věnovat. Nebo nějakému účetnictví. Myslím si, že se nebudu bránit ani jiným příležitostem. Nejradši bych zůstala u sportu, ale třeba někde v kanceláři. Ale to se uvidí, co se naskytne za příležitost.“