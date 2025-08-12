Předplatné

Zlín čeká lepší budoucnost než Slovácko, v Brně roste talent pro ligu. Vydrží forma Ústí?

Video placeholder
Útočník Zlína Matěj Koubek v utkání proti Mladé Boleslavi
Hráči Zlína se radují z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Matěj Koubek ze Zlína v souboji s Filipem Prebslem a Martinem Králikem z Mladé Boleslavi
Dominik Kostka z Mladé Boleslavi a Lukáš Bartošák ze Zlína v souboji
Tomáš Poznar slaví gól proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Zlína slaví gól proti Mladé Boleslavi
Josh Didiba ze Zlína a Roman Macek z Mladé Boleslavi v souboji
23
Fotogalerie
Nejen nejvyšší česká fotbalová soutěž zažívá boom, druhá liga má za sebou brněnské derby. „Kouč Artisu Chytrý se díky remíze 2:2 udržel ve funkci,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby Zoom redaktor iSportu Michal Koštuřík. „V Brně roste talent, na který už koukají prvoligové kluby,“ dodává jeho kolega Michal Kvasnica. Oba se pak shodují na tom, že Zlín má před sebou světlejší budoucnost než jeho rival z Uherského Hradiště. Zejména díky třem lidem v klubu.

Jaká témata také zazní:

  • Jaké bylo druholigové brněnské derby?
  • Útočníci Zbrojovky a Artisu
  • Který talent zaujal prvoligové kluby?
  • Proč se daří kouči Svatopluku Habancovi v Ústí?
  • Zlínská pohádka
  • Fungování Zdeňka Grygery
  • Budoucnost Slovácka

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

