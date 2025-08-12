Zlín čeká lepší budoucnost než Slovácko, v Brně roste talent pro ligu. Vydrží forma Ústí?
Nejen nejvyšší česká fotbalová soutěž zažívá boom, druhá liga má za sebou brněnské derby. „Kouč Artisu Chytrý se díky remíze 2:2 udržel ve funkci,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby Zoom redaktor iSportu Michal Koštuřík. „V Brně roste talent, na který už koukají prvoligové kluby,“ dodává jeho kolega Michal Kvasnica. Oba se pak shodují na tom, že Zlín má před sebou světlejší budoucnost než jeho rival z Uherského Hradiště. Zejména díky třem lidem v klubu.
Jaká témata také zazní:
- Jaké bylo druholigové brněnské derby?
- Útočníci Zbrojovky a Artisu
- Který talent zaujal prvoligové kluby?
- Proč se daří kouči Svatopluku Habancovi v Ústí?
- Zlínská pohádka
- Fungování Zdeňka Grygery
- Budoucnost Slovácka
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu