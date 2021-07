Golfista Lieser navodil pozitivní myšlenky. Medaile? Chce ji každý

PŘÍMO Z TOKIA | Minulá sezona se českému golfistovi Ondřeji Lieserovi vydařila náramně. Ovládl v ní Challenge Tour, druhou největší evropskou golfovou sérii, když zvítězil v turnaji na Mallorce. A právě na toto místo se vrátil před olympiádou, aby do hlavy dostal zpět pozitivní myšlení. Teď už se připravuje do akce (čtvrtek od 4:09 SELČ). Tokijské hřiště na něj udělalo velký dojem. „Chtěl jsem si dát druhý den po příletu na seznámení jenom devět jamek, ale jakmile jsem stoupl na první odpaliště, tak jsem věděl, že půjdu osmnáctku,“ prozradil první český golfista na OH.

První účast na olympijských hrách pro něj sama o sobě bude velkým zážitkem. Český golfista Lieser se zde totiž utká se světovými hráči, které normálně nepotkává. „Jaká je zde konkurence? Ono se to těžko přibližuje. Na normálních turnajích je 156 hráčů, tady jich máme 60. Díky tomu, v jaké bohužel žijeme době, kvůli covidu nepřijela teď na poslední chvíli světová jednička Jon Rahm. Jinak je to jednoduché. Je tady 60 nejlepších hráčů z nějakých 35 zemí. Jsou to pořád ti nejlepší hráči z dané země, i když někteří se samozřejmě neúčastní,“ snažil se laikům přiblížit situaci devětadvacetiletý sportovec.

Sám si zjišťoval, jak je to ve startovní listině se světovou špičkou. „Je tady 12 hráčů z první světové 25. Takže konkurence je velká. Jsou to hráči, z nichž se spoustou jsem neměl ještě možnost se potkat skoro na žádném turnaji. Třeba ti, kteří hrají asijskou túru, a pak hráči jako Justin Thomas (světová čtyřka), kteří se v Evropě moc neukazují a hrají na velkých turnajích v Americe,“ dodal Lieser.

Konkrétní cíle si tady nedává, ale jak sám říká, kdyby nechtěl medaili, nemusel by sem ani jezdit. „Samozřejmě věřím tomu, že pokud budu schopný hrát svůj nejlepší golf, tak můžu bojovat o nejvyšší příčky. Jde o to to poskládat do čtyř kol. Nemyslím si, že by má nejlepší hra byla o tolik horší než hra těch nejlepších hráčů ze světové špičky. Kdybych nechtěl přivézt medaili, tak bych tady ani nemusel být. Ale samozřejmě vím, jaké to je, nechci, aby to znělo nějak namyšleně, že jsem si sem přijel pro medaili, to vůbec. Ale někde v koutku duše tomu věřím,“ prohlásil.

Když je řeč o světové špičce, Lieser se sem těšil hlavně na světovou jedničku Rahma, který však chybí. Nicméně zážitky už má i z tréninku. „Nenápadně jsem se na drivingu vetřel mezi Američana Justina Thomase a Nora Viktora Hovlanda, takže už jsem docela spokojenej. Hovland a Colin Morikawa, teď vítěz British Open, to jsou hráči na neskutečné úrovni. Je úžasné hrát turnaj, v kterém jsou takový hráči,“ pochvaloval si český golfista.