Liga očima fanoušků: Trestat zdržování! V Edenu je svět zase v pořádku, ale Baník...
Prohru „klokanů“ podtrhla chyba rozhodčího Orla, Baníkovcům v sestavě chybí nové posily a vyhlížejí náročný program. Mnoho důvodů k radosti zatím nemají ani fanoušci Plzně. Viktoriáni ale doufají, že se jim co nejdříve podaří se sehrát. To se ve čtvrtém kole konečně povedlo Slavii. A jak to vidí na Letné? V tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků si přečtěte, jak dění v prvním kole nové sezony hodnotí příznivci vybraných klubů.
Bohemians Praha 1905
Interní soutěž, jak zahodit šanci, a recidivista Orel
Jako malované letní odpoledne v Ďolíčku – dokud se nezačalo hrát. Hosté z Jablonce přijeli v pohodě a poločas si na hřišti dělali, co chtěli. Jednobrankovou ztrátu lze považovat za velmi šťastnou. Když už to po změně stran opravdu vypadalo, že zelenobílí vyrovnají, vrátili jsme se o dva týdny zpět s výměnou aktérů. Drchala neomylně nahradil Júsuf a poté, co obhodil brankáře, nedokázal skórovat do odkryté brány! Jestli je to nějaká interní soutěž, kolik kardiaků vytvoří mužstvo v hledišti, tak celkem hloupá. Hloupé je také, že listina rozhodčích stále obsahuje jméno Orel. Ten zcela nesmyslně otočil faul a Sinjavskému ukázal druhou žlutou a cestu do sprch. Klub podal protest a komise uznala chybu, ale co si za to koupíš? Orel je recidivista neumělec a stále ho vídáme. Já taky neoperuji v IKEMu, protože to neumím! Jablonec by vyhrál stejně, ale tyhle úlety mě fakt nebaví. Ještě navíc, kdy do toho nesmí zasáhnout VAR. Zjevná chyba, ale červená a ne přímá, víme. Po našich utkáních se občas mění pravidla, tak tady bych to uvítal. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Baník Ostrava
Přestupy Baník podcenil, chybí mu posily
Jasnou prioritou pro Baník je momentálně Konferenční liga. Dá se říct, že podle toho dopadly i vzhledem k sestavám výsledky, kdy s Austrií jsme brali výhru, zatímco s Karvinou prohráli. V tom zápase šlo pár věcí proti nám, zejména pak (ne)faul před inkasovaným prvním gólem nebo dvě kontroverzní penaltové situace. Hlavně se ale ukázalo, že kádr není dostatečně kvalitní na to, aby zvládal obě soutěže. Zatím se v sezoně projevuje to, že Baník na přestupovém trhu podcenil situaci. Chybí kvalitní posily, a to zejména v obranné a záložní linii. K tomu se neustále spekuluje o odchodech klíčových hráčů Šína a Riga a bohužel poslední výkony zejména prvně jmenovaného tomu docela nasvědčují. Oba kluky mám moc rád, je to pro ně těžké…
Tento týden bude velmi náročný. Ve čtvrtek odveta ve Vídni a v neděli boj o to, abychom po pěti kolech nebyli v lize na posledním místě. Věřím ale, že obojí se povede – jak postup do dalšího kola evropského poháru, tak výhra v Pardubicích a posun do klidnějších vod tabulky. Baník do boje!
Václav Dohnal. 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Klid, do Evropské ligy se sehrajeme. Ale…
Tak jo, řekněme si to na rovinu: Zatím jsme v pr… .Nejde nám to. Dosud se nenašel nikdo, kdo by nahradil Kalvachovu černou práci ve středu pole a Šulcovo neustálé otravování soupeřů po celém hřišti. Jestli jsme si mysleli, že v Glasgow s Rangers můžeme hrát, vyvedli nás z omylu. Ono u nás jsou Skotové podceňovaní… No, Skotové, soupiska je prošpikována všemožnými národnostmi a jich bylo v základu kolik? Dva? Ale to je jedno, smlsli si nás, slupli nás jako malinu a k nám jedou na výlet. Trenér Koubek říká, že zázraky se dějí, ale v současném rozpoložení se to nestane.
O nic nejde, máme měsíc do Evropské ligy, to se sehrajeme. Nesmíme to ovšem brát za takový konec jako se Slováckem. Dvakrát neuděláš stejnou botu? My to umíme… Tak to by stačilo, pánové. Umíte hrát fotbal, a ne jen zakopávanou. Tak kopněte do vrtule, a ať to lítá. V odvetě jsem od vás nechtěl zázraky v podobě postupu, pěkný fotbal ano. A v sobotu rozeberte vojáky na součástky. P. S. Petržela není Krmelečník a ochozy to daly jasně najevo oběma. Čest královně Viktorce!
KOVI. 57 let, koordinátor distribuce
Sparta Praha
Trestejte zdržování! Rozhodčí jsou pod tlakem
Prvovýstup na Ararat se povedl dobře, olomoucké syrečky zanechaly trochu jiné aroma. Potěšila čtvrtá výhra v řadě, přestože výkon v poháru a Chance Lize se diametrálně liší. Proč? V české nejvyšší soutěži totiž v prvé řadě hrajeme opravdový fotbal téměř jen málo nad 45 minut. O to více vidíme soubojů, faulů, a zdržování hry. Ano, v soubojovosti a tvrdosti hry jsme na druhém místě v Evropě – to vážně chceme? Páni rozhodčí, trestejte každé zdržování hry, nejen u brankáře!
Sudí jsou samozřejmě nedílnou součástí hry, bez nich by to nešlo. Současný tlak na ně má kořeny na straně bývalých „berbrovců“, doplněných o neúspěšného manažera a bývalého člena vlády, kteří pomohli na piedestal současnému předsedovi FAČR. Jimi spřádané pavučiny mají za cíl práci rozhodčích degradovat a vytvářet na ně permanentní tlak ve prospěch některých klubů. Pánové Listkiewicz a Kovařík by mohli vyprávět. I trest pro Chorého na mě působí dojmem, že disciplinárka byla pod tlakem a přineslo to ovoce. Trpké, ale komu ve vedení fotbalu to vadí?
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Svět je zase v pořádku
Ve čtvrtém kole sešívaní poprvé ukázali, že fotbal hrát nezapomněli. Rozhodně nebylo vše ideální, Teplice měly několik dobrých střeleckých příležitostí, v obraně je určitě stále co zlepšovat. Také v útoku se hráčům především v první půli kdovíjak nevedlo. Přesto došlo jednoznačně k progresu a svět je zase v pořádku: Slavia je v tabulce první, má nejlepší obranu a nejlepší útok. V sobotu ale červenobílé čeká těžká zkouška v Jablonci, který už obral o body Spartu i Plzeň. Tam se opravdu ukáže, zda už je tým připraven měřit se s těmi nejlepšími ligovými soupeři.
Tomáš Chorý dostal trest na šest zápasů, což lze akceptovat. Byť mám za to, že dostal o jeden až dva zápasy vyšší trest, než kdyby totéž udělal méně známý hráč z podprůměrného týmu. Jeho náhradník Chytil má do top formy daleko, a v ofenzivě tak Slavia i v Jablonci bude spoléhat více na přínos Kušeje s Provodem než na hroťáka. Velkou radost mi udělal návrat Lukáše Vorlického, snad už má vše zlé za sebou a zůstane zdravý.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník