Co nevíte o Liptákovi: zlatá rada od kolegy, prohra s tátou i úkol od dětí

Česko má nového sportovního hrdinu. Devětatřicetiletý Jiří Lipták v českém finále trapu porazil svého o sedm let staršího kamaráda Davida Kosteleckého. A sportovní fanoušci se seznamují s novým olympijským šampionem, prvním českým z Tokia 2021. Co o tomhle sympatickém Moravákovi nejspíš nevíte? Kdy se střelbou začal, jakou radu nad zlato dostal, v čem ho nedávno porazil jeho otec a co nejraději dělá, když si sedne na posed?

Dlouhou dobu byl ve stínu svého kamaráda a kolegy Davida Kosteleckého, olympijského šampiona z Pekingu 2008. Ale žádný cucák to rozhodně není. Tokio je jeho druhá olympiáda, na té první v Londýně skončil osmnáctý, z čehož byl hodně zklamaný, do Ria se těsně nekvalifikoval. Vedle toho je ale mistr Evropy z roku 2019, v jeho sbírce jsou i dvě stříbrné medaile z kontinentálního šampionátu (2012, 2021) a také bronzy z mistrovství světa (2010) i Evropy (2008, 2018). A teď do kolekce přibyla ta nejhodnotnější medaile.

Rada nad zlato od Kosteleckého

Když se Jiří Lipták před pěti roky nekvalifikoval na olympijské hry do Rio de Janeira, cítil obrovské zklamání. A říkal si, že by bylo dobré něco v kariéře změnit. Tenhle pocit v něm pak dozrál ve chvíli, kdy se před rokem rozhodlo, že se hry v Tokiu o rok posunou. A právě v té chvíli přišla rada nad zlato od kamaráda, kterého v dramatickém olympijském rozstřelu nakonec odsoudil ke stříbrné medaili – od Davida Kosteleckého. „Poradil mi očního lékaře, s nímž měl sám výborné zkušenosti. Věděl jsem, že technické věci při střelbě už nemá smysl měnit, ale tohle mi pomohlo,“ řekl pro sport.cz. Po návštěvě odborníka změnil trénink. Zlepšil prostorovou orientaci i reflex a postřeh, do přípravy zapojil i squash nebo badminton. A přidal i cvičení, při němž si nadhazuje do vzduchu míčky a při tom čte nápisy na pozadí. A výsledek? Ten už všichni znají.

S Davidem Kosteleckým ho pak pojí nejen dlouholeté přátelství, ale navíc jsou téměř sousedé. Lipták bydlí jižně od Brna v Rajhradicích, Kostelecký v Holasicích, což je vzdušnou čarou necelý kilometr vzdálená vesnička.