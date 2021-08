Rozporuplné reakce vzbudila tenistka Karolína Plíšková (29), když po svém vyřazení v olympijském osmifinále konstatovala: „Jsem ráda, že jsem si to tady zkusila, zažila. Ovšem asi to není nic úplně pro mě…“ Pro některé sportovce její slova zapůsobila jako rozbuška. Kritiku schytala od veslaře Podrazila. S chladnější hlavou kontroverzní výrok okomentovala bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

„Malinko mě taková vyjádření mrzí, zároveň to beru, že mohou být vytrženy z kontextu, protože Kája je známa tím, že mluví hrozně upřímně a ne vždycky je to správně řečený a správně položený,“ řekla stříbrná medailistka z Her v Londýně 2012 v Sazka studio Stromovka.

Podle Hlaváčkové není pobyt na olympiádě o komfortu, na nějž jsou tenistky zvyklé z velkých podniků na šňůře WTA. „Vy tam nejedete s tím, že to budete porovnávat s vašimi běžnými turnaji. Jedeš tam, aby ses zúčastnil takového sportovního kempu,“ usmívala se plzeňská rodačka. „Máš tam postel, která je hrozně malá, ale ty jsi nadšenej, že na ní je přehoz, který si můžeš odvézt domů,“ chichotala se.

Pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku ve čtyřhře byly Hry životním zážitkem „Je to krásná zkušenost. Tam nečekáš čtyřhvězdičkový hotel, kde se o tebe postará »room service« a na kurtech bude všechno fungovat. Třeba v Riu nefungovalo vůbec nic, a přesto tam jedeš porvat se o co nejlepší výsledek.“

Hlaváčkovou nadchla olympijská atmosféra. To, že si jsou všichni rovni. „Dostáváš se na stejný level se všema ostatními sportovci, ať už to jsou kajakáři, atleti, judisti… Najednou máte stejnou startovací čáru, což se mi na olympiádě líbí,“ uzavřela.