Medailové žně dojaly české hvězdy: Co vzkázali Jágr, Štěpánek a spol.

Čtyři velké medaile ve dvou dnech? Takové žně český sport nepamatuje.Vodní slalomář Jiří Prskavec, judista Lukáš Krpálek a střelci Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým vystřelili emoce fanoušků až do vesmíru. Gratulace se jim pak hrnuly ze všech stran. Od dojaté legendy Jaromíra Jágra po emotivního moderátora Libora Boučka. Co hvězdám současnosti vzkázali?

Olympijská šampionka ze Soči patří mezi největší fanynky českého olympijského týmu: „Všichni dojatí a Jířa si pro to totálně suše dojel… Aaaaa druhej majstr! Dneska to jsou žně. Díky, Lukáši.“

Tenista by v boji za vlast nechal život. O to víc si váží medailových úspěchů svých nástupců: „Český Old Shatterhand Jiří Lipták a Vinnetou David Kostelecký. Obrovská gratulace , neuveřitelný , strhující , dechberoucí. Smekám před Vámi klobouk. Jedno je jasný, z Vás si nikdo střílet nemůže.“

Libor Bouček – moderátor

Oblíbený konferenciér je sportovním fanouškem s obdivuhodným přehledem. Po triumfech Lukáše Krpálka s Jiřím Prskavcem se rozepsal: „Dvě story. Příběh vítěze, který risknul přesun do jiné váhové kategorie. Nikdo nebral obhajobu automaticky, ale ta pravděpodobnost zcela nesouzněla s náročností úkolu. Rinner zmizel v pavouku turnaje. V tu chvíli o kousek dál, na divoké vodě, čeká na svůj start David. Tedy Jirka. Největší favorit. Největší naděje. Pětiletý cyklus dospěl k rozhodující minutě a půl. Před ním odjel celý svět. Na vrcholu tabulky byl Slovák. Ten výraz ve tváři v brankách, zejména na 13ce, mluvil za vše. Je to tady. Ten okamžik, který si promítal nesčetněkrát. Poslední mezičas a spanilá rovinka. Stejně jako Goliáš před pěti lety je šampionem. Telefonuje mámě. Slyší to celý svět. I to, že musí končit. Dojímáme se. A v rychlém sledu nás čeká další nezapomenutelný boj. Japonský sport. Budokan v Tokiu. Japonec a proti němu Goliáš. Repríza finále. Vyčkávání. A nakonec postup. Mise splněna. Lukáš je ve finále. Ten polední gruzínský chod ještě neumím zpracovat. Sekundy do konce. Otočka. Goliáš triumfuje. Jako v Riu, jen v královské kategorii. A jako David před třema hodinama. Mělník a Jihlava. Města olympijských šampionů, kteří dnes budou tančit stejně jako před pěti lety. Oba zlatí. Oba bezkonkurenční šampioni. A snad díky nim zítra vyprodají se dětská kimona a trojský kanál bude znít dětským smíchem. Bravo. Ten příběh budu sledovat dál a s radostí vyprávět následníkům. Protože ten první, Albert, dnes viděl jeden z jeho vrcholů. A to vše se odehrálo během jednoho jediného dne.“