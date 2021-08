Plíšková versus pětikruhové náboženství. KP není ta špatná

BLOG JANA JAROCHA | S upřímností nejdál dojdeš? Kdepak, upřímnost se nenosí a Karolína Plíšková je za ni po olympijském Tokiu peskovaná. Stačil jediný výrok: „Jsem ráda, že jsem si to tady zkusila, zažila. Ovšem asi to není nic úplně pro mě….“

Ano, česká tenistka si dovolila říct svůj názor na sportovní svátek pod pěti kruhy. A už je zase ta špatná. „Vrcholovej sportovec, kterej řekne, že OH nejsou nic pro něj, tam podle mě nemá co dělat. Ale to olympijský PR je velký lákadlo, to chápu,“ vzkázal po sítích veslař Jakub Podrazil.

Tak předně, je úsměvné si myslet, že tenisté potřebují olympijské PR, zvlášť někdo, kdo hrál před měsícem finále Wimbledonu. A mimochodem, o Wimbledonu, nejslavnějším turnaji planety, se KP v minulosti také nerozpakovala mluvit nelichotivě.

Nejen pro Plíškovou, ale pro mnohé další tenisty olympiáda není, to je známý fakt. Letos nepřiletěla do Tokia třeba polovina z elitní dvacítky žebříčku ATP. Oni hrají svou olympiádu čtyřikrát do roka, jen se jmenuje grandslamy. Tenisový svět je prostě jiný. Pro drtivou většinu sportů jsou Hry nejvyšší metou, nevšiml jsem si ale, že by se o Andym Murryam, dvojnásobném olympijském šampionovi v singlu říkalo, že je lepším tenistou než Federer, Nadal či Djokovič – i když tihle tři vyhráli olympijskou dvouhru dohromady jen jedinkrát.

Karolína má navíc svou náturu. Není tak úplně družná, má ráda svůj klid i servis, který na pionýrském táboře pod pěti kruhy prostě nedostane. Nečeká, že bude bydlet v pětihvězdičkovém hotelu, ale vlastní trenér, fyzioterapeut či vyplétač, které si vozí (a také platí) po grandslamech, přispívají k pohodě v nejprofesionálnějším ženském sportu. Když kolem sebe nemá své lidi, prostě jí to není příjemné.

Nezaregistroval jsem ale, že by dělala scény, hodlala se stěhovat z vesnice. Hrála a snažila se, chtěla si vyzkoušet olympijskou atmosféru. A stejně jako při týmovém Fed Cupu, který zrovna pod kůží nemá, i na olympiádě asi zjistila, že ji takové sportování moc nebaví. Zvlášť když pořadatelé hnali tenistky do tokijské výhně bez oddechu den co den a program byl silně diskutabilní.

Jakub Podrazil nemá jinou možnost než usilovat o nejvyšší veslařskou metu pod pěti kruhy, to je úděl sportu, který si vybral. Ale neměl by paušalizovat. Plíškové už za necelý měsíc začíná US Open, letos její už pátá „olympiáda“. Má širokou škálu cílů, v tom je výhoda tenisu. A i v New Yorku bude mít stejně jako v Tokiu coby sedmá hráčka světa co dělat! Bez ohledu na to, že se snad svou upřímností a prořízlou pusou dotkla fanatických vyznavačů pětikruhového náboženství.