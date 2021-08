Adam Ondra si v září vynahradí zklamání z Tokia: Vleze do chomoutu!

Svůj život svěřují do rukou toho druhého pokaždé, když se spolu navážou na lano a jistí se při lezení. Už brzy Adam Ondra (28) s přítelkyní Ivou (26) propojí své bytí i konvenční cestou. Po olympijském zklamání čeká lezce náplast v podobě svatby.

Když se ve čtvrtek v Tokiu marně snažil zdolat nejtěžší nástrahy neoblíbené kombinace, za zády mu možná něco chybělo. Hlas, který Adam slyší jako žádný jiný. „Znám ho tak dobře, že mozek nic jiného nevnímá. Ostatní fandění je jenom takový nerozpoznatelný šum, je tam jen ten její hlas,“ prozradil pro Radiožurnál šestý muž lezeckého závodu, jak jsou s Ivou Vejmolovou naladěni na stejnou vlnovou délku.

Jelikož Adam své dětství strávil na skalách a Iva se poprvé drápala po kamenech v papučkách ve třech letech, nikoho nepřekvapí, kde se ti dva před osmi lety potkali. „Seznámili jsme se na umělé stěně. I mí rodiče se poznali při lezení,“ vzpomněl brněnský rodák, který byl už v té době jako vicemistr světa a vítěz Světového poháru ve svém sportu obletovanou celebritou.

A to bylo něco, s čím se Iva docela těžko vyrovnávala. „Jsem spíš introvert, nemám moc ráda pozornost. První rok, co jsme byli spolu, to bylo velké psycho. Když jsme přišli na stěnu, nebo byli na skalách, tak lidi nesledovali jen Adama, ale i mě. Zajímalo je, co vylezu já, jestli jsem také dobrá,“ přiznala trápení, přes které se dokázala časem přenést. I díky tomu, jak se po boku možná nejlepšího lezce historie zlepšovala (před dvěma lety se na MS dostala v obtížnosti až do semifinále).

Po tisících společně zdolaných cest těch nejtěžších obtížností se v únoru Adam odhodlal, aby se navzájem cvakli i do životní karabiny a požádal Ivu o ruku. Před olympiádou, které obětoval tři roky života, nepřipadala svatba v úvahu, a tak si řeknou ano o prvním zářijovém dni. „Oba jsme si vyzkoušeli, že nelze mít po boku přítele, který není lezec,“ řekla před lety Iva. „Nefungovalo by to. Ani nevím, o čem bych si s městskou holkou povídal,“ potvrdil souznění snoubenců Adam.