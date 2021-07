Deblistky spaly málo, ale síly na obrat měly. Dokážeme se podržet, shodují se

Vítězství se nerodilo lehce. Jak zápas vnímáte?

Katka: „Byl to hrozně těžký zápas. Australanky nastoupily famózně, zezačátku nás úplně přejely, ale myslím, že bylo super, že jsme spolu držely a navzájem jsme se podporovaly. Nakonec jejich slabá chvilka přišla. Nám se povedlo ji využít a vyhrály jsme.“

Bára: „Mám radost, protože je program je náročný. Před zápasem je těžký se nějak rozpohybovat. Teplo a program jsou hrozně vyčerpávající. Jsem ráda, že i když se nám nepovedl první set, tak jsme hrály, bojovaly a podržely jsme si servisy. Pak jsme brejkly nejtěžší hráčku (Ashleigh Bartyová, pozn. red.), kterou jsme mohly brejknout. To nám hodně pomohlo a je to hodně srazilo. Pak bylo dobrý, že jsme brzy vedly v tiebreaku a držely jsme se od nich dál. Pak se musím pochválit, že jsem to dobře doservírovala. Katka u prvního dala dobrý volej a Bartyová zkazila, u druhýho zkazila soupeřka return. To bylo velký a odpovídala tomu i oslava vítězství.“

Jak dlouho jste kousaly ten včerejší pocit, že máte jít hrát zase hned dneska?

Bára: „Já asi až do za pět jedna. Mně to vadilo dlouho, samozřejmě se s tím nedá nic dělat. I když jsem spala hodně, tak jsem se stejně cítila hrozně rozsekaná.“

Katka: „Já spala míň než ty, ale… Nic se nezměnilo, pořád na nás neberou ohled. Prostě jsme tady první nasazený a všichni od nás očekávají, že jsme favoritky, ale jim je to úplně jedno.“

Bára: Když jdete po půlnoci spát, tak to stejně nedospíte. Nejlíp se spí do půlnoci.

Svědčí těžká výhra o vašem odhodlání?

Katka: „To, jak držíme spolu, hrozně moc pomáhá. Debl je o tom, že jedna druhou vytáhne, když je potřeba. To bylo super.“

Bára: „Já bych chtěla vyzdvihnout, že na nás přišli všichni z Česka, z realizačního týmu. Bylo tam snad deset lidí. To nás taky hodně nabudilo, hodně nás povzbudili. Pořád po každým míči říkali „jeďte, jeďte“, hecovali nás. Celý tiebreak prožívali s náma.“

Co dohadování s rozhodčím?

Katka: „Zaservírovala jsem, Barty dala return do autu, rozhodčí zahlásil špatně můj aut, ale přišlo to pozdě, podle mě jí tím vůbec neovlivnil. Už ten míč skoro dopadal na mou stranu, když rozhodčí zahlásil aut. Řekla, že to bude replay a ne fiftýn pro nás, že už to nemůže změnit. Jistá si prý není, ale nemůže to změnit. Proto jsme se hádaly.“

Jak těžké bylo se uklidnit?

Katka: Byla jsem ráda, že jsem dala znovu první servis, ona zkazila return a potvrdilo se, že jsme měly pravdu.

Bára: „Nebylo to jednoduchý, protože to bylo za stavu 1:1 a 15:30, byl to důležitý bod. Nic snadného, když jsou to situace špatně vyhodnocené rozhodčím.“

Všechno proti vám?

Bára: „Už to tak asi má být. Musíme to mít těžké. I proto se nám daří, hrajeme dobře. Vzali jsme všechno jako výzvu a chceme ji překonat. Bereme to, jak to je. Neovlivníme to. Teď hlavně zregenerovat, jít brzo spát a připravit se na zítřek“

Už víte, kdy jdete?

Katka: „Já bych se ani nedivila, kdyby to bylo v jedenáct.“

Bára: „Hlavně ať nám dají kurt s jestřábím okem. Ať nejsme na šestce zase.“

Co řeknete jedna o druhé?

Katka: „I když je Bára unavená, stejně vždycky hraje skvěle. Klobouk dolů. Dokáže mě držet nad vodou, i když i když toho má dost.“

Bára: „Já si myslím totéž o Katce. I když se nedaří a Katka navenek působí negativně, uvnitř se nevzdává. Povzbuzuje nás a hecuje. A já se přidám. Rve se o každý balon a nechce nic dát zadarmo. Je velká bojovnice a já se to od ní snažím naučit.“

Jsou zkušenosti z pokročilých bojů na turnajích výhodou?

Bára: „Ostatní holky to mají taky.“

Katka: „Nervozita stejně přijde, kdy chce. Určitě víme, že na to máme. Chceme předvést, co umíme, aby nás to nemrzelo. Když to nevyjde, stane se...“

Bára: „Záleží na daném dnu. Olympiáda je trochu jiný turnaj. Grandslamy jsou čtyři za rok, olympiáda je jedna za čtyři roky. Nevím, zatím jsme byly zdravě nervózní. Už jsme v semifinále. Všechny týmy hrají dobře a mají zkušenosti.“

Vyzařuje z vás síla...

Katka: „To jsme rády.“

Bára: „Prostě chceme, no. Nechci tady stát jako včera, když mi po porážce tekly slzy. Chci tam nechat všechno. Když to nevyjde, jede se dál. Pořád je velká šance, že čtvrté neskončíme.“