Tenistka Kvitová o vztahu s trenérem Vaňkem: Soukromý a sportovní život oddělíme!

Přiznala vztah s koučem Jiřím Vaňkem (43). Co to pro fanoušky tenistky Petry Kvitové (31) znamená? Že mohou doufat ve velkolepá představení na kurtu a snad i grandslamové trofeje!

Vzpomínáte? Když v roce 2011 senzačně vyhrála svůj první Wimbledon, srdce jí planulo pro tehdy 16letého kolegu Adama Pavláska. A tři roky poté při jejím druhém triumfu na posvátné londýnské trávě byla pro změnu čerstvě zamilovaná do hokejisty Radka Meidla .

„Pohoda v soukromí se u mě určitě projevuje i na kurtu. Víte, že když prohrajete, někdo tam pro vás je,“ vyznala se před lety Blesku.

A teď je to tu zase! Bezmála pět let byla Petra singl, výkonnostně to s ní bylo nahoru dolů. Před pár měsíci jí ovšem srdce zahořelo pro sympaťáka z jejího vlastního týmu. „Ano, mým partnerem je můj trenér Jirka Vaněk. Jsme spolu od květnového turnaje v Římě,“ přiznala Blesku exkluzivně.

S loni rozvedeným koučem jsou právě teď na turnaji v Montrealu a tenistka žádnou změnu nepociťuje. „Proč by to mělo být jiné? Trénuje mě od roku 2016, známe se dobře,“ odmítla, že by láska narušila jejich tenisovou spolupráci. „Jasně, jsme pořád spolu, a proto bude důležité oddělit soukromý a sportovní život. Samozřejmě to nejde stoprocentně, ale nejsme první ani poslední, kdo to tak má,“ mávla rukou.

Že »láska na pracovišti« nedělá dobrotu? Předsudek. Koneckonců třeba Švýcarka Bencicová má svého partnera, slovenského kondičáka Hromkoviče, také neustále u sebe a teď vyhrála olympiádu.