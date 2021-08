Finále olympijských her si sice představovala jinak, čert vem ale poslední místo. Nejdůležitější pro sympatickou mílařku Kristiinu Mäki (29) v ten moment bylo, že konečně může mazat domů. Tam na ni už netrpělivě čekali manžel Filip s teprve sedmiměsíčním synkem Kaapem. A také nečekané překvapení...

S milovaným chlapečkem se Kristiina sice shledala o pár dní později, než původně plánovala, o to radostnější přivítání to však bylo. Spokojená maminka se na svého potomka nemůže vynadívat. A to i v noci. „Jet lag v topu, ale zas mám koho sledovat,“ napsala na instagram unavená maminka.

Dočkala se i překvapení. To si pro kmotru svých dětí Mii a Matea přichystala manželka sprintera Pavla Masláka Nella. Přívěskem mottem »vyrvat nohy z p**ele« se trefila přesně do noty tmavovlásky Mäki. Však z řetízku na krk byla celá paf. „A tak todle ale…,“ komentovala šperk nadšeně jedna z českých hrdinek Her v Tokiu.

Kristiina Mäki v cíli olympijského finále







