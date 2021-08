Padouch, zločinec, lump, darebák… Sprška nadávek se sesypala na maratonce Morhada Amdouniho (33), který při olympijském maratonu nezaujal ani tak konečným sedmnáctým místem, jako svým nesportovním chováním. V polovině trati zboural ostatním vytrvalcům zásoby vody a sám sebral až poslední lahvičku…

Francouz teď přišel s vysvětlením. Přestože to tak nevypadá, prý nešlo o zákeřný akt. „Flašky byly orosené, takže byly hodně kluzké. Chtěl jsem si jednu vzít hned na začátku řady, ale pokaždé se mi z ruky vysmekly,“ vysvětloval.

Náročný závod nedokončilo hned třicet mužů startovního pole. Není divu, v parném počasí šlo doslova o životní prověrku. Kvůli Amdounimu se ale ne všichni mohli dostatečně občerstvit. „Omlouvám se. Rozhodně to nebyl záměr,“ uvedl s tím, že také on koketoval s myšlenkou závod, který vyhrál Keňan Eliud Kipchoge, vzdát.

Teplota vzduchu byla nad třicet stupňů Celsia, vlhkost kolem osmdesáti procent. „Bylo to pekelné. Opravdu nešlo o nic snadného,“ souhlasil Amdouni. „Chci poděkovat všem Francouzům za podporu a za to, že mi věřili,“ uzavřel lotr Her, jemuž kvůli nesportovnímu chování dokonce hrozila diskvalifikace.