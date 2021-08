Královna sprintu roztančila Bolta, má zase double. Dřív rok nesměla běhat

Jamajská sprinterka Elaine Thompsonová-Herahová (29 let) jako vůbec první žena v historii obhájila olympijské zlato ve sprintech na 100 a 200 metrů. Po Riu ovládla nejsledovanější atletické disciplíny i v Tokiu. Unikátním představením roztančila i fenomenálního krajana Usaina Bolta. „Párty na Jamajce,“ naťukal Bolt na Twitteru a přidal k tomu video s vydařenými tanečními kreacemi v rytmu reggae songu, který natočil se zpěvákem NJ.

Jedinečný sprinterský double vyšperkovala Elaine Thompsonová-Herahová skvělými časy. Stovku vyhrála v novém olympijském rekordu (10,61) a druhém nejlepším čase historie. Rychleji běžela před 33 lety pouze legendární Američanka Florence Griffithová-Joynerová (10,49). Druhým nejlepším časem všech dob se pak blýskla i na dvoustovce (21,53).

Parádní práce atletky, která v atletice na střední škole extra nezářila a z disciplinárních důvodů dokonce nesměla jeden rok za školní tým závodit.

Která celou kariéru bojuje s řadou nepříjemných zranění.

A která se do Tokia z jamajské kvalifikace takřka ani neprobojovala.

„Před měsícem a půl jsem si nemyslela, že na této olympiádě nastoupím,“ přiznala po triumfu na stovce. „Ale věřila jsem v Boha a ten mě sem přivedl.“ Thompsonovou-Herahovou na jaře trápilo obnovené zranění achilovky. V jamajské kvalifikaci startovala s velkým sebezapřením, do Tokia se prokousala až jako třetí z Jamajčanek. Formu ovšem načasovala brilantně. Stovku i dvoustovku ovládla suverénně.

„Po stovce jsem vůbec nemohla spát,“ líčila dodatečně. „Jsem úplně hotová, nohy potřebují volno, protože to byl opravdu krušný týden. Je to paráda, získat zase obě zlata! Nemůžu tomu uvěřit.“

Zdravotní trable provázejí Elaine Thompsonovou-Herahovou prakticky celou kariéru. Dlouho laborovala se zraněným lýtkem, často ji trápily achilovky. „Jako většina mladých lidí na střední škole měla mnoho zranění, která nebyla řádně ošetřena,“ vysvětloval trenér Paul Francis pro Jamaica Observer. Bratr hlavního kouče jamajské reprezentace Stephena Francise byl na střední škole u začátků jamajské sprinterky. Extra nezářila, sem tam pomohla k solidnímu výsledku štafetě. Z disciplinárních důvodů dokonce nesměla za školu rok závodit.

„Bývala docela drzá a někdy nepochopená, protože má velmi ostrý jazyk,“ líčil s úsměvem Paul Francis. „Ale má vynikající pracovní morálku. Tvrdě pracovala, dokázala jít nahoru a svá osobní maxima vylepšovat.“

Sportovním zlomem pro ni byl rok 2015. To už ji vedl Stephen Francis. Poprvé se na stovce dostala pod jedenáct vteřin a začala zářit na mezinárodních závodech. Na mistrovství světa v Pekingu 2015 byla na dvoustovce ještě stříbrná, překonala ji nizozemská raketa Dafne Schippersová. Na olympiádě v Riu 2016 už ale totálně zdemolovala konkurenci.

Dodatečně vypíchla, že klíčovou práci odvedl právě její trenér Francis v roce 2014. „Řekl mi, abych se nebála lidí, byla méně vážná a více se usmívala,“ popisovala Thompsonová-Herahová. „Asi ve mně viděl něco, co jsem já neviděla. Říkal mi, že mám na mnohem rychlejší časy, než jsem předváděla. Jen prý musím ještě víc pracovat. A usmívat se.“

Sama se přesvědčovala, že má na mnohem lepší časy. „Už od sezony 2016 jsem věděla, že bych mohla běžet stovku pod 10,7. Povedlo se to, ale já ten pocit zatím úplně nevstřebala, protože jsem nemyslela na konkrétní čas, ani na olympijský rekord. Všechny rekordy se stejně jednou vymažou a překonají, i kdyby to mělo trvat pět nebo deset let. Šlo mi tady jedině o zlato.“

Sprinterský double na dálku ocenil i její krajan Usain Bolt. Ten je ostatně vzorem Elaine Thompsonové-Herahové. V Paříži 2024 by mohla napodobit Boltův unikátní zlatý hattrick v olympijských sprintech. „Není mi čtyřicet, ale teprve 29 let, takže mám před sebou ještě dost závodů. A vidíte? Stále se zlepšuji.“