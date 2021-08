Hoši a holky, děkujem! Byla to nejúspěšnější olympiáda v historii. Na co se bude vzpomínat?

Sayounara! Stříbrný oštěpař Vadlejch včera odmával Česku konec olympiády v Tokiu. Her, které zůstanou v paměti jako ty dosud medailově nejúspěšnější. A nad kterými navždy zůstane viset škraloup covidového letu.

NEJskandál Covid na palubě To, co je hlavní úkolem Českého olympijského výboru, selhalo. Sportovce se nepodařilo ve zdraví dostat do Japonska. Neočkovaný doktor Voráček, nerespektování hygienických pravidel a nenastavení dostatečně robustního systému ochrany před rozšířením covidu trestuhodně vzalo olympijský sen čtyřem nakaženým sportovcům, jejich parťákům a dalším závodníkům, kteří se na závody chystali v »celách«, kam je zavřeli pořadatelé. Aféra přešla ve válku, kdy šéf Národní sportovní agentury Neusser obvinil ČOV ze lží, a je jisté, že se boj potáhne dál a na jeho konci zřejmě budou padat hlavy. Z mezinárodního pohledu byl jeden z největších skandálů celých Her přebit až pokusem o únos běloruské atletky Cimanouské vlastním diktátorským režimem. Letecký speciál do Tokia se změnil v českou noční můru • Foto Pavel Mazáč (Sport)

NEJsbírka Triumf o skóre Čeští sportovci potřetí v historii na letní olympiádě získali 11 medailí. Při rovnosti počtu těch nejcennějších rozhodly čtyři stříbrné o tom, že Tokio bylo o fous úspěšnější než Londýn 2012 a Atlanta 1996. # olympiáda zlato stříbro bronz celkem 1. Tokio 2020 4 4 3 11 2. Londýn 2012 4 3 4 11 3. Atlanta 1996 4 3 4 11 4. Rio 2016 1 2 7 10 5. Atény 2004 1 3 5 9 6. Sydney 2000 2 3 3 8 7. Peking 2008 3 3 1 7 David Kostelecký a Jiří Lipták s olympijskými medailemi • Foto ČTK/AP

NEJpřekvapení Záskok za hvězdy Zlata Krpálka , Prskavce a tenisového páru Krejčíková-Siniaková byla z kategorie veřejností očekávaných. Výpadek dalších medailových »tutovek« ( Dostála , Ondry , Fuksy , Cinka ) se podařilo nahradit sérií menších či větších překvapení. Choupenitch získal pro šerm medaili po 113 letech, kanoista Rohan navázal na rodinnou tradici stříbrného táty, Lipták udolal až ve zlatém rozstřelu svého známějšího kolegu Kosteleckého , tenistka Vondroušová zaskočila za své slavnější a úspěšnější krajanky. Dostálovi zase ke čtvrté olympijské placce pomohl až parťák Šlouf a oštěpaři Vadlejch s Veselým překonali sami sebe i své nevýrazné výsledky poslední doby. První čeští medailisté z olympiády v Tokiu: bronzový Alexander Choupenitch a stříbrný kanoista Lukáš Rohan • Foto Český olympijský tým

NEJhláška Lovná zvěř „Není vůbec jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat. A ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já, jenom že jsem byl jako první pozitivně vytestovaný nevalidovaným testem PCR, nebo někdo jiný v letadle.“ Neočkovaný doktor Vlastimil Voráček „Mrzí mě spíš to, jak se k celé situaci pan doktor Voráček postavil. Nikde jsem nezaregistroval jakoukoliv lítost nebo omluvu. Rozhodně nejsem jediný, komu jeho vyjádření přijdou spíše trochu arogantní.“ Nakažený beachvolejbalista Ondřej Perušič „Byla jsem velice překvapená, když jsem šla třeba do jídelny a ti kluci se na mě koukali jako na lovnou zvěř. Někdy mi přišlo, že tady lidi ani nejsou na závodě, ale spíš jen aby si užili.“ Oštěpařka Nikola Ogrodníková „Jsem ráda, že jsem to zažila, ale olympiáda asi není nic moc pro mě.“ Tenistka Karolína Plíšková „Vrcholový sportovec, který řekne, že olympiáda není nic pro něj, tam podle mě nemá co dělat.“ Veslař Jakub Podrazil „Snila jsem o medaili, ale spíš mě asi mrzí to štěně border kolie, které za ni mělo být. Ale třeba si rodiče pobrečeli taky a slitují se nade mnou.“ Šestá kanoistka Tereza Fišerová (která štěně nakonec dostala) Ondřej Perušič ve vládním speciálu směr olympijské Tokio • Foto Instagram/Český olympijský tým

NEJfotka Zlatý ryk Po zlatu v Riu se šel prát do nejvyšší váhové kategorie mezi – jak s trenérem říkají – paštiky. Také byl Lukáš Krpálek ze všech nejlehčí. Přesto v chrámu juda Budokanu triumfoval stejně jako před dvěma lety na mistrovství světa a porazil všechny včetně domácího favorita Harasawy. Euforická radost Lukáše Krpálka ze zisku zlaté medaile • Foto Reuters

NEJpříběh Supermáma Kristiina Do Tokia přijela pouhých sedm měsíců po porodu syna Kaapa. Přesto atletka Kristiina Mäki (29) dosáhla životního úspěchu, když se i díky překonání 35 let starého českého rekordu dostala do finále na 1500 metrů, které na olympiádě před ní žádná české mílařka neběžela. „Neumím si to vysvětlit. Chvíli jsem necítila vůbec nic. Pak jestli se za chvíli neprobudím. Pak mi začalo docházet, že si budu muset vybalit tašku a Kaapa neuvidím v pátek,“ pravila běžkyně s finskými kořeny, kterou v Tokiu prohlásila i hláška »vyrvat si nohy z p*dele«, kterou měla jako motivaci napsanou zezadu na čísle. Kristýna Mäki překvapila postupem do finále • Foto Pavel Mazáč/sport