Tajný mejdan opilých fotbalistů přímo na stadionu. Testují je na drogy!

Ač klub z chladného severu, teď je v něm pořádně horko. Vedení SK Brann, posledního týmu norské fotbalové ligy, řeší pikantní malér. Hráči prvoligového týmu totiž uspořádali tajnou divokou párty plnou alkoholu a údajně i drog přímo na stadionu.

Měl to být tajný mejdan bez mobilních telefonů, plejeři si však jaksi neuvědomili, že celou akci zaznamenávají bezpečnostní kamery. A průšvih byl na světě.

Podle dostupných informací se část týmu sešla minulé úterý na večeři. Dvanáct hráčů se pak zašlo pobavit do nočního klubu, aby celý večírek vygradoval přímo na stadionu ve společnosti čtyř společnic. Kamery pak zaznamenaly jejich dovádění jak v šatně, tak přímo na hrací ploše.

Hráči nyní mají co vysvětlovat jak doma, tak hlavně vedení klubu a policii, jež v pátek zahájila vyšetřování incidentu. Podle manažerky klubu Vibeke Johannesenové neměla partička v útrobách stadionu co dělat. „Byli opilí a uspořádali si tam párty,“ hněvala se. „Údajně se tam mohly vyskytovat i drogy, takže hráče otestujeme. Je to strašně smutná věc pro klub a všechny zúčastněné. Bereme to velmi vážně,“ ubezpečila šéfová.

A fanoušci zuří. Takhle si chování členů posledního celku tabulky norské elitní soutěže nepředstavují. „Spodina,“ roztáhli transparent při posledním domácím utkání proti Sandefjoru. Neukonejšila je ani překvapivá výhra 3:2.