Motorku vymění za kočárek: Valentino Rossi (42) bude poprvé tátou!

Valentino Rossi (42) se kromě konce kariéry připravuje také na novou životní roli. Přesto, že ještě v únoru jeho půvabná přítelkyně Francesca Sofia Novellová (27) tvrdila, že na mateřství má stále čas, italský závodník ve středu oznámil, že pár nyní čeká první dítě.

Několikanásobný mistr světa MotoGP se rozhodl po sezóně ukončit sportovní kariéru. Jak ale na svých sociálních sítích oznámil, připravuje se na roli tatínka. Mrštný Ital, kterému se přezdívá „doktor“ oznámení pojal dost originálně. Zveřejnil totiž fotky, na kterých je převlečen za lékaře a své partnerce na vyklenuté bříško přikládá stetoskop.

„Po důkladné prohlídce vám můžeme oznámit, že je Franci těhotná! Čekáme holčičku,“ oznámil závodník.

„Ty a já budeme tři. Mé srdce je plné radosti!“ okomentovala společné fotky Francesca. Ta přitom ještě před pár dny přidala na instagram fotografii z okruhu v Rakousku, kde po těhotenském bříšku nebylo ani památky. Rossiho přítelkyně se zkraje roku rozpovídala v italské televizi Canale 5 také o detailech jejich vztahu.

„Seznámili nás přátelé, nešlo o lásku na první pohled. Po roce vztahu jsme si ale uvědomili, že je nám spolu dobře a zasnoubili se,“ popsala. V rozhovoru padla také otázka, zda by se v budoucnu chtěla stát matkou.

„Myslím, že je to touha, která je součástí každého ženského bytí. V tomto smyslu se cítím být ženou. Mám tenhle sen, ale jsem pořád ještě velmi mladá. Je stále čas, navíc to je i něco, co neplánujeme,“ řekla tehdy. Jak se ale zdá, osud vzal vše do vlastních rukou.