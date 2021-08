Na ledě uměl rány rozdat i přijmout, v životě jsou ale chvíle, s nimiž se vyrovnat nejde. S jedním z vůbec nejhorších direktů se teď vyrovnává někdejší extraligový obránce Miroslav Ďurák (40), jemuž v úterý zemřela manželka a maminka jejich tříleté dcerky Tamii Daniela (†39)!

„Milá rodino, přátelé, známí s neuvěřitelným zármutkem a bolestí chci s naší dcerou Tamií oznámit, že má duše, má životní láska, maminka naší malé lásky Tamia Daniela Durakova odešla,“ napsal Ďurák mrazivém vzkazu na sociální sítě.

Život se s urostlým chasníkem, který v české extralize válel za České Budějovice, Zlín a krátce i za Třinec, nepáře. Před čtyřmi lety musel ukončit kariéru, lékaři mi diagnostikovali mimořádně vzácný typ rakoviny, který postihuje jednoho z milionu lidí. Válku se zákeřnou potvorou vyhrál, přestože s nádorem hrál tři sezony hokej nejvyšší úrovně.

O dva roky později se oženil s půvabnou Danielou a tři měsíce nato přivítali na světě jejich vysněnou princeznu Tamiu. Dcerka mu dodávala sílu. To díky ní se hned dvakrát úspěšně porval s covidem. „Bál jsem se. Poprvé měla nemoc lehčí průběh, tentokrát to však bylo mnohem horší. Manželku Danku i mě to draplo pořádně. Zvýšená teplota, bolesti zad a malátnost byly na denním pořádku. Naštěstí jsme z nejhoršího venku,“ oddechl si bývalý bek v rozhovoru pro Plusku.

Jenže… Už tehdy jeho láska bojovala s nemilosrdnou rakovinou slinivky, které v úterý, dva dny před narozeninami dcerky, podlehla. „Lásko moje, dnes má naše srdíčko tři ročky. Vím, jak si se na ni těšila, jak ses o ni s láskou starala a vychovávala. V tento den si mě udělala nejšťastnějším člověkem na zemi. Miluju tě a navždy budu. Vím, že nás budeš chránit a dávat na nás pozor,“ poslal láskyplné vyznání do nebe Durčák.

Svoji Danielu pochoval v pátek po poledni na hřbitově v Topoľčanech.