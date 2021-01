Zákrok i ze střídačky. Kolem Frodla je rozruch, z Plzně teď odcházet nebude

V bráně nebyl, ale jeden bravurní zákrok si plzeňský brankář Dominik Frodl i tak ve 35. kole Tipsport extraligy proti Vítkovicím (3:4) připsal. Na střídačce pohotově čapnul do lapačky letící puk. Ukázal, že je stále připravený, reflexy vynikající. Kolem jedničky Západočechů je teď poměrně velký rozruch. Hlasitě se mluví o jeho odchodu do Pardubic, podle informací iSport.cz by tam měl chytat od příští sezony.

V plzeňské bráně dostává aktuálně přednost parťák Dominik Pavlát. V lednu odchytal pět zápasů, Frodl dva - s Třincem (3:4p) a s Hradcem Králové (1:4). I trenéři připouštějí, že spekulace o změně dresu se na psychice šikovného gólmana mohou podepsat.

„Vnímáme to tak, že rozruch ho pochopitelně ovlivňuje, není teď v top formě a je to znát v zápasech,“ řekl na rovinu asistent Jiří Hanzlík. „Musí se co nejdříve rozhodnout, udělat definitivní rozhodnutí. To pomůže všem, nejvíce jemu.“

I v Ostravě zůstal Frodl jenom na střídačce. Přesto v pohotovosti. Ve 32. minutě reflexivně čapnul letící puk. „Všimnul jsem si dobře, kdybych neuhnul, měl bych puk na čele,“ glosoval kuriózní situaci gólmanův spoluhráč Jakub Pour. „Hezky to chytil. Trošku jsme se tomu pak i zasmáli.“

I Frodl byl na střídačce uvolněný. V prvních vteřinách duelu se v žertu přetlačoval s obráncem Davidem Kvasničkou o místo u mantinelu v rohu střídačky. Nakonec si ho „vybojoval“. Co chvíli pak diskutoval s trenérem brankářů Rudolfem Pejcharem. Po každém Pavlátově vydařeném zákroku hlasitě třískal vyrážečkou o mantinel.

Navenek starý dobrý Frodl. Sympatický borec, který si po odchodu ze Slavie vybudoval za dva roky v Plzni jasnou pozici brankářské jedničky. Parádní zákroky, artistické kousky v bráně, špička extraligy. V minulé sezoně odchytal takřka všechno, v základní části vynechal jediný (!) zápas. Sedmkrát uhájil nulu. Není divu, že se o něho začaly zajímat kluby ze zahraničí. Přesto ještě podepsal rok v Plzni.

„Jsme moc rádi, že Dominik bude v naší organizaci pokračovat i příští sezonu,“ komentoval tehdy sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Prodloužit jeho kontrakt s naším klubem bylo prioritou a my si moc ceníme, že si nás vybral, přestože byly ve hře zajímavé zahraniční nabídky.“

Teď se Frodlova budoucnost řeší znovu. Podle informací iSport.cz bude od příští sezony chytat v Pardubicích. V zákulisí se spekulovalo o tom, že by šel ještě teď do Třince. To ale není aktuální. Popřela to i Lucie Mužíková, marketingová manažerka a tisková mluvčí Plzně. „Není to vůbec na pořadu dne, v této sezoně nebude odcházet.“

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 4:3. Výborný Lakatoš! Čtyřmi body řídil výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:45. Lakatoš, 30:12. Hruška, 39:59. Hruška, 48:12. Lakatoš Hosté: 05:19. Kodýtek, 23:13. Pour, 33:58. Pour Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Galvinš, Gewiese, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, R. Černý, Koch – L. Krenželok (C), Dej (A), Schleiss – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Hosté: Pavlát (Frodl) – V. Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík, L. Kaňák (A), Kvasnička – M. Lang, Suchý, Gulaš (C) – Malát, Kodýtek (A), Eberle – Rob, Stach, Pour – Slanina, Přikryl. Rozhodčí Pražák, Pilný – Axman, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE