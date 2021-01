Kuriózní trefa Jurčiny. Gól přes celé hřiště! Trochu jsem přitlačil, popsal

Že má obránce Milan Jurčina ze Sparty v rukách dělovku, jako když kopne kůň, to se ví. Ale tohle? Ve šlágru 36. kola Tipsport extraligy v Třinci (4:5sn) se trefil z vlastní obranné třetiny. Gólmana Ocelářů Ondřeje Kacetla dokonale překvapil. Ten si pak ovšem chuť spravil v nájezdech, v nich postupně vychytal Kudrnu, Rouska, Řepíka i Pecha a Slezané brali v třeskuté bitvě se špičkovými parametry play off bod navíc.

„Před buly jsme si řekli, že zahrajeme signál,“ popisoval kuriózní branku Jurčina. „Otevřelo se mi to, trochu jsem přitlačil a spadlo to brány. Čistá náhoda.“ V 51. minutě vyrovnával na 4:4. Oceláři v tu chvíli podruhé ztratili dvoubrankový náskok. Vedli 3:1 a 4:2.

Jurčina přiznává, že i jeho gól překvapil. „V Americe jsem kdysi dával podobný, ale tam se to odrazilo od skla. Nešlo to přímo do brány, kuriózně se to odrazilo. Tohle bylo jiné.“ Oceláře branka zaskočila. Také si však připsali jednu kuriózní.

Martin Růžička ve 35. minutě překvapil pro změnu Matěje Machovského . Najel si schovaný za jeho zády a brankář mu zadovkou puk „věnoval“. Pro Růžičku pak nebylo složité blafák dotáhnout do brány.

„Skákal jsem ze střídačky, Hreho (Hrehorčák) za bránou napadal a Matěj o mě nevěděl,“ líčí Růžička. „Asi si myslel, že jsem jeho obránce, naslepo mi to hodil. Trochu jsem doufal, že by to tak mohl udělat.“

Třinecký kanonýr připustil, že podobné góly se nevidí často. „Ale i takové, jaký dal Milan Jurčina, padají. Stane se. Bylo na nás, abychom se otřepali a šli dál. Ondra chytal výborně, hodně nám pomohl v nájezdech. Občas i takové góly padnou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:26. Rodewald, 34:17. Martin Růžička, 41:38. Marcinko, 44:28. M. Stránský, . Martin Růžička Hosté: 11:23. Buchtele, 41:57. Pech, 47:54. Říčka, 50:07. Jurčina Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, Hrňa – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký (A) – Kofroň, Rodewald, Kurovský. Hosté: Machovský (Neužil) – Polášek, Košťálek, Jeřábek, Němeček, Jurčina (A), Kalina, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Kudrna, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec

