Úleva, peníze od státu už tečou. Kolik kdo dostal a co štve Pardubice?

Bylo to dlouhé čekání, ve fotbalovém prostředí vyvolalo značnou nervozitu, nicméně finance z dotačního Programu COVID-SPORT II by měly ve čtvrtek, nejpozději v pátek, profesionální kluby konečně získat. Celky FORTUNA:LIGY a hokejové Tipsport ligy mohou dostat až 12,5 milionu korun. Peníze měly přijít už v prosinci. Rozpočtově chudší kluby to těžko rozdýchávaly.