Hokejová tradice velí, že po tréninku sbírá a uklizí kotouče ten největší zelenáč. David Pastrňák (24) jím v Bostonu sice není, mají ho tam za hvězdu, ale i tak se té činnosti s radostí ujal!

To, že se mohl pomazlit s puky, mu totiž nesmírně chybělo. Nejlepší střelec minulé sezony NHL kvůli zranění kyčle a následné operaci nestál na bruslích od prvního září, a tak si to při středečním návratu na led užil se vším všudy!

» Pasta « se začal v tréninkovém kempu Medvědů v Brightonu před startem nového ročníku ligy (už 13. ledna) připravovat individuálně, sklouzl se, otestoval střeleckou mušku a na závěr se proměnil právě ve sběrače a píchnul spoluhráčům, i když jde o spíše nelichotivou roli. Ale on? Po celou tu dobu měl na tváři nefalšovaný úsměv!

Podle posledních zpráv ze zámoří to navíc vypadá, že týmu brzy pomůže i v zápasech. Původně se odhadoval jeho comeback na březen, pak na půlku února, trenér Bruins Cassidy to ale vidí ještě růžověji. „Díky jeho psychické morálce a přirozené kondici je o trochu napřed,“ culil se. „Snad to půjde co nejdřív,“ přál si čarostřelec David už před Vánoci, kdy vyhrál anketu Sportovec roku.