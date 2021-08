Pastrňákova éra začíná. Srovnali jsme, kde byli v 25 Jágr, Eliáš či Hejduk

V současné NHL z českého pohledu ofenzivně vyniká David Pastrňák, a to by ho teprve měla čekat nejlepší fáze kariéry. Hvězda Bostonu v květnu oslavila 25. narozeniny a už má za sebou úctyhodných 438 utkání, v nichž získala 417 kanadských bodů. Jak na tom v jeho věku a především v následujících sezonách byli jeho čeští předchůdci v 90. letech a na přelomu tisíciletí?

Do Ameriky přišel Milan Hejduk až ve 22 letech po olympiádě v Naganu. Hned se chytil, žádná farma, prakticky okamžitě prodal svoji přednost, tedy s ničím se moc nemazat a rychle vystřelit pod horní tyč. Už ve třetí sezoně nastřílel 41 gólů. Vrchol ale přišel ve 27 letech, kdy se posunul na 50 tref. V Coloradu si vybudoval hodně silnou pozici, zařadil se k hvězdám typu Joe Sakic a Peter Forsberg. V šatně má pořád svoje místo a svoji jmenovku. To je v Denveru pocta pro největší legendy.

Ručinský do 25 let

Jaromír Jágr

Jágr do 25 let dalších 5 sezon zápasy 504 zápasy 371 body 633 (266+367) body 525 (204+321) průměr bodů/zápas 1,26 průměr bodů/zápas 1,42 trofeje 2x Stanley Cup, Art Ross Trophy trofeje 4x Art Ross Trophy, Hart Trophy, 2x Ted Lindsay Award

Do 25 let hrál pod křídly Maria Lemieuxe, pak už Pittsburgh ležel vyloženě na něm. Výsledek? Tým sice nebyl tak našlapaný jako na začátku 90. let, aby vyhrál Stanley Cup, ale z Jaromíra Jágra se stal největší ofenzivní kouzelník ligy. Soupeři chystali obrovské hlídače přímo na něj. Stejně to bylo k ničemu, v defenzivní éře NHL dokázal explodovat stejně, odstavil si soupeře, měl rychlost, geniální nápady, plus nesmíte zapomínat na legendární silný zadek. Penguins se točili kolem něj.