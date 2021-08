Závodnice, která přesedlala na porno, plánuje návrat: Vydělala miliony a chce vlastní tým!

Patří k velmi známým tvářím motosportu, přestože v kokpitu nikdy závratných úspěchů nedosáhla. I tak ale Renee Gracieová psala historii, když se v roce 2013 postavila jako první žena na startovní rošt šampionátu Porsche Carrera Cup. Rychle jí ale došlo, kde se dá dosáhnout lepších výdělků a začala se živit pornem. Teď by se ráda k závodění vrátila a dokonce si chce koupit tým.

Vnadná Australanka své úmysly prozradila v rozhlasovém rozhovoru. Nejdříve přišly na přetřes její výdělky díky známé platformě OnlyFans, kde tvůrci prodávají svým fanouškům obsah. Renee stejně jako řada dalších krásných dívek využívá tuto stránku k prodeji odvážných fotografií a videí.

„Vydělala jsem si prozatím něco pod deset milionů dolarů,“ svěřila se bývalá závodnice. Tato závratná suma, která v přepočtu činí něco pod 215 milionů korun, jí bohatě stačí k proklamovanému snu. Tým, který se má účastnit závodu Bathurst 1000, by vyšel na cca jeden milion dolarů. To by pro movitou slečnu nebyl žádný větší problém.

Sama Renee se tohoto závodu na tisíc kilometrů na okruhu v australském Bathurstu zúčastnila již v roce 2015 a 2016 jako závodnice. Se svou kolegyní Simonou de Silvestrovou obsadili 21. a 14. místo. Nyní tedy plánuje návrat v roli majitelky celého týmu a zřejmě i v roli řidičky.

„Když jsem závodila, tak všichni byli moc vážní. Bude to zábavný podnik a já nenechám profesionalismus, aby mě stresoval. Chci to pojmout jako zábavu a s lehkým srdcem,“ popsala své úmysly Gracieová.