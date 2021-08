Hory přinesly smrt: Ondřej T. (†35) nepřežil pád při závodě

Dlouhé běhy ve vysokých horách byly jeho vášní a na 145 kilometrů dlouhý závod kolem Mont Blanku se pečlivě připravoval. Jenomže stačilo pár hrozných vteřin uprostřed noci a Ondřej T. (†35) na alpských svazích potkal převozníka na druhý břeh.

Běžec z Rymic na Kroměřížsku se na start prestižního ultramaratonu Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) postavil v úterý odpoledne. Ondřeje čekala trasa s názvem TDS, v přetěžkém alpském terénu měl zdolat vzdálenost 145 kilometrů a převýšení 9100 metrů. Jenomže ještě před půlkou závodu, jehož absolvování je pro řadu horských vytrvalců splněním snu, přišla hrozná zpráva.

Český běžec se 25 minut po půlnoci zřítil při sestupu v průsmyku Pralognan ve výšce kolem 2500 metrů nad mořem. Přes okamžitou pomoc záchranářů na místě a rychlý transport vrtulníkem do nemocnice však svým zraněním ráno podlehl. „Je nám to velmi, velmi líto. Rodině zesnulého běžce jsme vyjádřili upřímnou soustrast,“ vzkázali organizátoři. „Jde o náročný úsek. Na deseti kilometrech nastoupáte 2000 metrů, dolů jdete po řetězech,“ popsal místo tragédie Doug Mayer z magazínu Trail Runner. Jméno zesnulého sportovce pořadatelé nezveřejnili (agentura AFP uvedla, že mu bylo 35 let), upřesnění o něco později přišlo z Čech.

„Nad ránem nás opustil kamarád a přítel Ondra T. Plamínek jeho svíčky života vyhasl tam, kde to miloval a kam chodil pro radost či naplnění mysli,“ napsali pořadatelé Lysohorského Ultra Trailu.

Byla na vině námraza?

Příčinu tragédie vyšetřují francouzské úřady, ale podle zpráv z průsmyku ve stínu nejvyšší hory Evropy v době tragédie vládlo špatné počasí, někteří běžci mluví i o námraze. 293 závodníků, kteří kritické místo před pádem Čecha proběhli, mohlo v závodě pokračovat.

Zbylých 1200 běžců organizátoři zastavili, někteří z nich museli v mrazivém počasí na úpatí velehor přečkat celou noc.