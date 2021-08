Dojemné gesto klubu: Na místo nejoddanějšího havířovského fanouška (†60) už nikdo nesedne

Hráči havířovského hokejového klubu už se na tribunách svého nejoddanějšího fanouška nedočkají. Oldřich V. (†60), lépe známější pod přezdívkou „Olin“ se svou věrností klubu proslavil natolik, že po něm nese jméno dokonce i tamní bufet. Koncem května klub oznámil smutnou zprávu: Olin svůj tým nikdy více podpořit nedorazí, zemřel. Jeho místo už ale nikdy nikdo nezasedne…

Havířovský fanoušek, kterému skoro nikdo neřekl jinak, než „Olik“ či „Olin“ chyběl na zápasech svého klubu jen málokdy. Byl známý nejen mezi místnimi, ale také mezi fandy soupeřů. Znal ho například také havířovský odchovanec David Pastrňák.

„Olik (nebo také Olin) byl známou havířovskou postavičkou, která, i přes svá výrazná zdravotní a mentální omezení, žila svůj život naplno – když to šlo, pracoval, rád chodil mezi lidi, rád si dal pivo. Na zimáku jsme jej mohli potkávat v posledních desetiletích naprosto pravidelně. Pokud mu to zdravotní stav dovolil, nechyběl na téměř žádném utkání A-týmu,“ popisoval klub na svých webových stránkách poté, co fanoušky seznámil se smutnou zprávou.

„Bohužel, ale ani u Olika, u kterého nikdy nebylo možno poznat, kolik je mu vlastně roků, se čas nedal zastavit. Trápily jej rozličné a dlouhodobé zdravotní problémy, které se v poslední době ještě výrazně zhoršovaly,“ připomněl klub.

Právě kvůli nim byl „Olin“ opakovaně hospitalizován. Vždy se ale vrátil ze zdravotnického zařízení zpátky do svého bytu. V polovině května byl známý havířovský fanoušek hospitalizován kvůli problémům s dýcháním. Po propuštění z nemocnice bohužel zemřel.

Klub nyní udělal dojemné gesto. Místo, na kterém Olin pravidelně sedával, zůstane navždy „prázdné“. Zároveň bude ale vzpomínkou na patrně vůbec nejvěrnějšího a nejoddanějšího fanouška, kterého klub kdy měl. Místo totiž nyní zdobí Olinova fotka a nápis: „Na památku nejoddanějšímu fanouškovi AZetu.“