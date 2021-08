Kameník ještě v Havlíčkově Brodě nestihl vytesat jeho jméno do náhrobku. Legenda světového hokeje Jan Suchý (†76) měl tajný pohřeb. Slavný obránce, který vyválčil sedm medailí z mistrovství světa a z olympiád, skonal minulé úterý. Poslední rozloučení proběhlo rychle.

Bez účasti přátel a hokejových person, kteří se chtěli poklonit jeho památce. Takové bylo přání truchlících pozůstalých. „Pan Suchý měl pohřeb už ve čtvrtek. Volalo mi tolik lidí, že by se do obřadní síně nevešli. Zajímali se o datum, ale my jsme o ničem nevěděli. Neměli jsme ani parte. Pohřeb proběhl jen v rodině a my to respektujeme,“ řekl Blesku David Kozlík z BK Havlíčkův Brod. Činovník oddílu, ve kterém Jan Suchý poprvé vzal hokejku do ruky a jehož je dodnes prezidentem.

Stejně na tom byla i Dukla Jihlava. Klub, v němž slavný »Souška« válel šestnáct let a vyhrál sedm titulů. „Mám v mobilu spoustu hovorů. Lidé z celé republiky chtěli znát termín rozloučení, ale my jsme se o něm dověděli až hodinu před začátkem. Věnec jsme tak poslat nestihli a na pohřební službě mi řekli, že je to jen na pozvání,“ pověděl Blesku jednatel Dukly Bedřich Šcerban. „Souškova manželka si to nepřála, respektujeme to,“ dodal následovník Jana Suchého v národním týmu Ščerban.