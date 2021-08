Češi narazí v Číně znovu do dánského betonu. Bělorusko řeší zametání

Skupiny pro olympijský hokejový turnaj jsou komplet. Už zbývá jen razítko NHL, že dostane své záruky, které požaduje ohledně pojištění. A pak? Pak se můžete těšit na únor a souboje nejlepších hráčů planety. Kvalifikací prošli do hlavního turnaje Slovensko, Lotyšsko a Dánsko. Poslední z výčtu zajímá Česko nejvíc, zaplulo do skupiny k národnímu týmu. Vzpomínáte na poslední MS? Soubor Filipa Pešána se hodně trápil s dánským betonem. V Číně přijde další kolo.

Jedno místo bylo v české skupině pro olympijský turnaj volné. Žebříček IIHF sem poslal Rusko se Švýcarskem. A dál? O víkendu se rozhodlo, že posledním soupeřem národního týmu bude Dánsko. V klíčové bitvě vyhrálo nad Norskem, takže poprvé v historii vybojovalo v kvalifikaci postup na olympiádu. Teď se čeká jen, že NHL potvrdí dohodu a své hráče do Číny opravdu pustí.

„Je to nejlepší věc, která se dánskému hokeji kdy stala. Máme za sebou skvělé věci, v roce 2016 jsme byli ve čtvrtfinále mistrovství světa, ale tohle je největší zážitek. Dostat se na olympiádu je tak těžké a my to dokázali,“ jásal prezident svazu Henrik Bach Nielsen.

1949 V tomto roce hrálo Dánsko poprvé na MS a hned sestoupilo. Do elitní skupiny se vrátilo v roce 2003, na olympijském turnaji bude mít premiéru.

Dánsko je trpaslík, má jen 2300 registrovaných hráčů nad 18 let. Na druhou stranu, pokud se mu povede dát dohromady všechny hráče, které má v Americe? Nevypadá zle. V NHL najdete pět hráčů včetně brankáře Frederika Andersena, který byl pět let jedničkou Toronta a teď se přesunul do Caroliny. Největší útočnou hvězdou je Nikolaj Ehlers, který válel i teď při kvalifikaci. Ve třech zápasech posbíral 9 bodů (5+4).

V Evropě pak mají Dánové i několik hráčů, kteří za mořem už skončili a jejichž kariéra se blíží ke konci. Jedním z nich je třeba pětatřicetiletý kapitán Peter Regin, který v NHL odehrál 243 zápasů. „Je to bláznivé. Když jsme v roce 2016 neuspěli, šíleně to bolelo, z toho zklamání mně bylo špatně i fyzicky,“ přiznal. Teď si užil euforii. „Když jste mladí, říkáte si, že přijde další šance. Jenže teď jsem si říkal něco jiného, věděl jsem, že je to poslední šance se na olympiádu dostat.“

Dánsko vede Heinz Ehlers, otec útočníka Winnipegu. Na posledním šampionátu v Rize nasadil totální beton. Snažil se jím utrápit talentovanější soupeře, v případě Česka mu to i málem vyšlo. V základní skupině dospěl zápas do nájezdů, které národní tým zvládl a vyhrál 2:1. Právě tady vyřkl po druhé třetině expert České televize Milan Antoš věty, za které se pak několikrát omlouval: „Je to hnus. Je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat, ale nemá to nic.“ Tak hodnotil český projev.

Druhá věc je, že Dánsko přesně takhle soupeře chtělo utrápit a utahat. Zdeptat. V kvalifikaci dávalo hodně gólů, ale pište si, že na olympiádě Ehlers senior znovu zatáhne ruční brzdu. „Už během mistrovství světa jsme mohli vidět, že máme velkou kvalitu, a především, že po celou dobu působíme jako tým. To mě těší ještě víc než pomyšlení na cestu do Pekingu,“ vypočítával Ehlers, když jeho Dánsko porazilo Jižní Koreu, Norsko i Slovinsko.

Solidní drama si při postupu do Pekingu užili Slováci. Nakonec si vysloužili letenku do Pekingu taky, zvítězili nad Běloruskem 2:1, kdyby těsnou bitvu ovládl soupeř, vyrazil by do Číny on. „Je pro mě obrovská věc, že jsem součástí toho všeho. Naše země je zpátky na olympiádě, můžeme ukázat lidem, jaký jsme tým,“ pronesl kouč Craig Ramsey.

U týmu působí už od roku 2017 a postup na olympiádu znamená, že se mu automaticky prodlužuje smlouva na další sezonu.

Jen v Bělorusku budou mít nejspíš jiné starosti. V kvalifikaci prohráli s Polskem a ještě před duelem se Slovenskem prezident Lukašenko hřímal v projevu, že by si hokejisté zasloužili jen průměrnou mzdu. A jejich ženy, které sedí doma, hrají si s iPhony a bojují proti režimu, by měly vyrazit do práce. Prý mohou jít zametat.