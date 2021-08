Zemřela legenda Jan Suchý (†76). Brali ho za nejlepšího obránce na světě

Jan Suchý byl na přelomu 60. a 70. let považován za jednoho z předních evropských beků. Do hokeje vnesl moderní herní projev, jako jeden z prvních padal do střel protivníka tělem a vynikal i ofenzivním pojetím hry. V letech 1969 a 1971 byl vyhlášen nejlepším obráncem mistrovství světa, čtyřikrát se dostal do All stars týmu. Z olympijských her v Grenoblu 1968 si odvezl stříbro. Vedle toho se podílel na dalších čtyřech druhých místech na mistrovství světa, navíc má i dva bronzy. Ovládl také první dva ročníky ankety Zlatá hokejka.

Za reprezentaci odehrál 160 utkání, v nichž vstřelil 44 gólů, což je dosud maximum mezi obránci. O zlato z MS 1972 v Praze přišel kvůli tomu, že pár měsíců před startem šampionátu zavinil nehodu, při níž zahynul jeden ze spolucestujících. Kvůli alkoholu v krvi strávil devět měsíců ve vězení, ani poté si s životosprávou hlavu příliš nelámal.

"Osud mu nedopřál zlato ze světového šampionátu ani angažmá v NHL, přesto patří ke zlatým generacím našeho hokeje. Svým stylem hry, odvážným blokováním střel i neuvěřitelnou produktivitou předběhl dobu o několik desetiletí a stal se vzorem pro následovníky doma i v zahraničí,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Českého hokeje Tomáš Král.

V lize Suchý nastřílel v dresu jihlavské Dukly 162 gólů v 561 zápasech, v sezoně 1968/69 jako dosud jediný obránce ovládl kanadské bodování. Na sklonku kariéry si zahrál v Německu a v Rakousku, po jejím ukončení dělal v Havlíčkově Brodu asistenta trenéra či obchodního manažera klubu.

Kromě hokeje hrál velmi dobře i fotbal, dokonce se dostal do dorosteneckého reprezentačního výběru. Nabídku hrát v Dukle Praha ale odmítl a dal přednost hokeji. V roce 2009 byl přijat do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF, o rok dříve rovněž do její tuzemské obdoby.