Zátopek musí do Ligy mistrů. Režisér Ondříček o slzách v Brně i penězích

Samotáři, Šeptej, Jedna ruka netleská. Kultovní filmy Davida Ondříčka není třeba představovat. Teď se ocitá v cílové rovince filmařsko-sportovní výzvy. Přenést na plátno život originální celosvětové sportovní legendy protkaný řadou kotrmelců vyžaduje kumšt i odvahu.

Máte před vstupem do kin předstartovní horečku jako sportovci před závodem?

„Ano, mám.“

Jak se u vás projevuje?

„Mírnou nespavostí, lehčí nervozitou a tím, že mám při veškeré činnosti tak trošku vzadu v hlavě, že jde do kin něco, na čem jsme dělali strašně dlouhou dobu a co jde do nejisté situace. Mám z toho trochu obavy a zároveň se těším.“

Zátopek Premiéra v českých kinech: 26. srpna 2021 Délka: 130 minut Režisér a producent: David Ondříček Scénář: David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. Muchow Hlavní role: Václav Neužil ml. (Emil Zátopek), Martha Issová (Dana Zátopková) Kamera: Štěpán Kučera Hudba: Beata Hlavenková

Víte, jak to měl před startem Emil Zátopek?

„On se snažil nic si nepřipouštět a chtěl za každou cenu situaci zlehčit. I kvůli uvolnění. Jeho věta před maratonem v Helsinkách Gentlemans, Today We Die a Little (Pánové, dnes trochu mřeme), kterou vyslovil v tunelu, je proslulá. Tímhle způsobem se snažil shodit nervozitu. V tomhle případě byl dokonce takový frajer, že nervozitu shazoval i z ostatních závodníků. Věděl, že když je tělo v křeči, nepodává takový výkon, jako když je uvolněné. Emil Zátopek chtěl být na běh uvolněný, proto vtipkoval do poslední chvíle, mluvil na běžce během závodů a komunikovali s nimi. I s jeho největšími soupeři, kteří byli zároveň jeho velkými kamarády. Nervozitu, i když před ním stála olympiáda, si nepřipouštěl.“

Jste podobný?

„Vlastně odmalička trošku jo. Akorát nemám výsledky jako Zátopek, to je jediný rozdíl (smích). Taky mám rád při sportu uvolnění. Protože jsem přirozeně trošku v tenzi.“

Film Zátopek jste vážně připravovali 14 let?

„Není to tak, že bychom čtrnáct let pracovali na filmu, ale před čtrnácti lety jsme o něm začali poprvé mluvit.“

Co bylo impulzem?

„Honza Muchow, což je můj velký kamarád a vynikající hudební skladatel. Ten přišel s nápadem, že bychom měli natočit film o Emilu Zátopkovi. Máme rádi sport a příběhy toho typu.“

Jakého?

„Příběh kluka z Kopřivnice, který se narodil ve velice chudé rodině a později se stal během několika let nejslavnějším sportovcem planety. To je dobrý příběh.“

Od mládí jste inklinoval k fotbalu, neměl jste první myšlenku natočit…

„Bicana.“

Třeba.

„Samozřejmě mám tyhle myšlenky. Fotbal mě strašně baví, a když jsem byl malý, přál jsem si natočit film o fotbalu. V naší historii je spousta zajímavých příběhů – Plánička, Bican a tak dále. O sparťanech bych opravdu točit nemohl... Ale fotbal podle mého názoru ve filmech příliš nevychází, je složité to dělat. Takže fotbal si nechávám na volný čas a pro zábavu. Žádný film o něm zatím neplánuju.“

Emil Zátopek je ovšem také složitá věc. Osobnost fenomenálního běžce totiž vůbec není černobílá. Věděl jste to od počátku? Nebo vás ta složitost jeho příběhu překvapila, když jste začal zjišťovat veškeré podrobnosti jeho životní dráhy?

„Určitě mě to překvapilo. Na počátku jsem věděl, že v jeho životě jsou jisté kontroverze. Ještě předtím, než jsem se začal o Zátopka zajímat, věděl jsem, že byl komunista a že byl ve čtyřicátých a padesátých letech hodně protežovaný komunistickou diktaturou jako určitý propagační motiv. Abych řekl pravdu, právě tahle skutečnost mě velice zajímala. Je i pravda, že mě překvapilo, kolik je v jeho životě zvratů a nevyjasněných situací.“

Co vás nejvíce zaujalo z tajemných zákoutí?