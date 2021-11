Soukalová o dopujících Ruskách: Vzaly nám to nejcennější! Medaile je doma

České biatlonistky se po sedmi letech dočkají medailí ze Soči poté, co došlo k diskvalifikaci Rusek. Na jejich druhou příčku poskočil norský tým, jehož původní třetí místo obsadily Češky Eva Puskarčíková. Jitka Landová, Veronika Vítková a Gabriela Soukalová. Právě poslední jmenovaná biatlonistka se ke kauze vyjádřila na svých sociálních sítích. Medaile si sice váží, ale přesto ji mrzí, že Češky byly o něco ochuzeny...

„Vzpomínám si, jak jsme si po dojezdu štafet na OH v Soči, kde jsme skončily na čtvrtém místě, s holkama říkaly, že nám medaile jednou určitě přijdou. Je zbytečné si říkat, co všechno mohlo být jinak, protože je to minulost. Nemrzí mě to ani tak kvůli tomu, že jsem tehdy na těch stupních nemohla stát já nebo Verča Vítková, protože jsme to obě zažily. Mrzí mě, že na nich nestála Jíťa Landová a Eva Puskarčíková, které by si to obrovsky zasloužily!“ napsala bývalá biatlonistka, která se nedávno stala maminkou dcerky Isabely.

„Moc bych jim přála, aby mohly zažít možná nejkrásnější moment v životě sportovce! Za tu neskutečnou dřinu by si to zasloužily! Je krásné vědět, že se Vám podařilo získat něco, co už Vám nikdy nikdo nevezme,“ vyjádřila se půvabná sportovkyně, která po ukončení kariéry začala pracovat jako moderátorka.

KARLOS SHOW: Líčení, stres, diety. Soukalová a Šebrle bavili u Vémoly

„Nemůžu si pomoct, ale i za těchto okolností, kdy nám medaile pošlou nám vzali to nejcennější! Zážitky a vzpomínky! Věřím, že si to ještě pořád může zažít Evička Puskarčíková za pár měsíců na OH a budu moc držet palce! A doufám, že Jítě Landové to život nahradí nějak jinak,“ napsala půvabná rusovláska. Ze zmíněné čtveřice, která se nyní dočká medailí za třetí místo, se biatlonu aktivně věnuje už pouze Eva Puškarčíková.

„Zároveň věřím, že se tyto ‚placky‘ stanou motivací biatlonistům po celou nadcházející, olympijskou sezónu, která brzy začne a přinesou jim štěstí!“ ukončila svůj příspěvek Soukalová. Češky dostanou dodatečný bronz za štafetu žen v Soči až během olympiády v Pekingu.

Rusky byly kvůli dopingu diskvalifikovány už v roce 2017, ale stále se řešilo jejich odvolání.„Kauza je dořešená. To je bezvadná zpráva, jedna medaile je po sedmi letech na cestě,“ konstatoval podle ČTK šéf svazu Jiří Hamza.