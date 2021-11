Krejčí: Na olympiádu pojedu rád. Extraliga není žádná sranda

Už hodil řeč s generálním manažerem české reprezentace Petrem Nedvědem i hlavním koučem Filipem Pešánem. V letadle do Číny určitě bude pro zdravého Davida Krejčího místo. Zatím neexistuje důvod, proč by olomoucký útočník při únorovém vrcholu sezony chyběl. „Když to půjde, určitě rád pojedu,“ uvedl v úterý. „Teď se s rodinou těšíme na vánoční trhy. Ještě je tady nezažili. Ukážu jim je,“ plánoval vyžití s americkou manželkou a dětmi.

Platí, že byste přijal nominaci na olympijské hry?

„Teď na to nemyslím. Bůhví, co se stane. Vypadá to, že svět jde zase jinou cestou, než jsme chtěli. Jak jsme zjistili za poslední dva roky, možné je úplně všechno. Hodně lidí mluví o tom, že jedu na olympiádu, ale dokud tam nebudu, soustředím se jenom na Olomouc. Pokud bych tam byl, bude hezké potkat bývalé spoluhráče nebo i kluky, proti kterým jsem nastupoval v NHL.“

S jakými plány jste vstupoval jako největší extraligová hvězda do sezony?

„Žádné cíle jsem si nedával. Prostě jsem sem přijel a chtěl jsem být připravený co nejlíp. Taky bylo potřeba zapadnout do týmu po hokejové i lidské stránce. Věřím, že jsem dobrý hokejista. Extraligu už jsem hrál chvíli za Pardubice, stadiony jsem měl objeté. Věděl jsem, co mě čeká. Možná i to mi pomohlo. Není to žádná sranda, jsou tu kvalitní hráči. Jsem moc rád, že jsem se takto rozhodl. Možná mě ta soutěž překvapila, když jsem byl tehdy v Pardubicích. Teď už ne.“

Je pro vás jednoduché hrát extraligu?

„Je to trošku jiné než v NHL. Tady je víc tréninků, v zámoří se hlavně hrají zápasy. Není tolik času na sehrávání. Záleží taky, s kým hraju. Posledních pár let se mi spoluhráči na křídlech dost střídali. V Olomouci se nám zatím měnila jen pravá křídla. To je trošku lepší varianta. Můžeme si sednout na tréninku a při zápase o sobě trošku víc víme.“

Vhodné pravaso k vám a k Janu Káňovi se však pořád nedaří najít. Proč?

„Neřekl bych, že se nedaří najít. Na začátku jsme tam měli Kučiho (Lukáše Kucseru) a šlo to. Pak jsme měli dva tři zápasy, které se nám moc nepovedly. Trenéři to chtěli nějak oživit a Kučis se chytil ve druhé lajně. Změna mu pomohla, dal dva góly v Liberci. Vojta (Tomeček) k nám zapadl dobře, na tréninku šlape. Už víme, co od něj čekat.“

S Káňou to zafungovalo hned?

„Kánis je kvalitní hráč, má střelu, nahrávku, všechno. Je dost jednoduché s ním hrát. Jestli by mohl hrát NHL? Je to o tom dostat šanci. V Evropě je hodně kvalitních hráčů, kteří ji nikdy neměli. Těžko hodnotit, jak by mu to tam šlo. Ale hrál jsem s mnoha hráči a jeho kvalita je hodně vysoko.“

Jaké to je být na každém stadionu obletovanou celebritou?

„Je příjemné, když přijdou malé děti a chtějí něco podepsat. Nebo vám něco hezkého řeknou. Někdy se stane, že přijedeme o něco později a je tam hodně lidí. Bohužel se nemůžu podepsat všem, protože bych neměl čas nachystat se na zápas.“

Který soupeř vás dosud nejvíce zaujal?

„Hodně kvalitní tým má Třinec. Špatně se hraje proti Hradci. Není náhodou, že zrovna tyhle týmy jsou v tabulce na špici.“

Stíháte sledovat NHL?

„Zápasy se hrají v noci českého času, takže se nestíhám dívat. Ale když ráno vstanu, kouknu se na highlighty. Nejen Bostonu. Když vidím ty dva borce Edmontonu (Connora McDavida a Leona Draisaitla), ti jsou úplně někde jinde než většina hráčů v lize.“

Co říkáte na výkony „vašich“ Bruins?

„Mají hodně nových hráčů. Když tam přijde víc než jeden nebo dva, je to dost o trpělivosti. Potřebují čas, než si to celé sedne. V tomto směru je dobré, že se hraje 82 zápasů. Boston má pořád o něco více výher než proher, takže je to jakžtakž v pohodě. S některýma klukama jsem v kontaktu, samozřejmě třeba s Pastou.“

Dostal jste k užívání elektrickou Škodu Enyaq. Využijete ji?

„Ještě jsem to nikdy neřídil. Vyzkouším aspoň něco nového. I uvnitř to vypadá hezky. Projedu to a uvidíme. Těším se na to. Dám tomu šanci. Ale popravdě, celý měsíc s tím jezdit nebudu.“ (usmívá se)

Jak si zvykla manželka na Hané?

„Jsme spolu už hodně dlouho, jezdili jsme sem i dřív. Trošku to tady zná. Byla se mnou i pár měsíců v Pardubicích. Myslím, že je v Česku spokojená. V restauraci si dokáže česky objednat sama. Když chce třeba přidat nebo dát vínečko navíc. (usmívá se) To mě nepotřebuje. Taky se těšíme, až napadne sníh. Pojedeme někam na boby. Strašně se mi líbí, že je v Olomouci nebo i ve Šternberku pár restaurací s dětskými koutky. My si sedneme, děcka necháme běhat a hrát si. To je moc hezký.“

