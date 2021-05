Je to neuvěřitelných 73 let, kdy coby členka československého gymnastického týmu získala zlatou olympijskou medaili. Nejstarší české olympijské šampionce Marii Ďurovičové (94) však vzpomínku na životní úspěch kalí tragédie.

Elegantní dáma, která si včera užila krásné jubileum, jela na Hry v Londýně 1948 coby mladičká sokolka s dívčím jménem Kovářová a dalšími osmi gymnastkami. Jedna z nich se však domů už nikdy nevrátila.

Cestou do Anglie se udělalo zle Elišce Misákové (†22), ortel v londýnské nemocnici byl krutý: dětská obrna, tehdy nevyléčitelná. Zatímco zbylá osmička bojovala o zlatou olympijskou medaili, Eliška sváděla boj o život. V soutěži, která se nakonec protáhla až do půlnoci, nakonec Československo přetlačilo Maďarsko a ve víceboji družstev bralo zlato.

Jenomže těsně po závodě se šampionky dozvěděly, že jejich kamarádka zemřela. „To přehlušilo úplně všechno,“ vzpomíná dnes Marie Ďurovičová pro olympijský podcast ČTK a v hlavě jí utkvělo i to, jak Britové Čechoslováky rozmazlovali. „Byli jsme velice hejčkaní v dobrém slova smyslu. Bylo po válce, tady ještě toho nebylo tolik,“ říká.

Ani návrat se zlatem na krku nezajistil gymnastkám klidný život. Na jejich mimořádný výkon se zapomnělo, komunisté Sokol zakázali. „To bylo kruté , ale nedalo se nic dělat. My jsme si na to zvykly a kašlaly na ně taky,“ konstatuje olympijská vítězka, která vrcholový sport záhy po Hrách vyměnila za rodinné a pracovní povinnosti. „Krásné to bylo. Uteklo to jako voda,“ ohlíží se za bohatým životem.