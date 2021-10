Bronzové hrdinky ze Soči. Co dělají dnes? Rozvody, děti i nové práce

Bronzové hrdinky ze Soči: rozvody, děti i nové práce. Co dělají dnes? • FOTO: Koláž iSport.cz

Už by to mělo klapnout. Česká biatlonová štafeta žen se dočká bronzových medailí z olympiády v Soči. Po více jak sedmi letech Mezinárodní biatlonová unie (IBU) oficiálně změnila výsledky, ze kterých vyškrtla dopující ruské kvarteto. Z české čtveřice závodí už jen Eva Puskarčíková, zbylá trojka si užívá sportovního důchodu. Co dělají bronzové olympijské hrdinky dnes?