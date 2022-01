Zázemí pro »nesmyslnou« olympiádu je hotové: Tuny umělého sněhu a zákaz fandění!

Dělníci dokončují poslední úpravy, na sjezdovkách se vyrábí umělý sníh a vše obchází strašidlo omikronu. 17 dní před zapálením olympijského ohně přesvědčuje Peking svět, že je na megalomanskou akci perfektně připravený.

V Číně na olympioniky čeká 12 sportovišť ve třech oblastech spojených rychlodráhou. A právě stokilometrové vzdálenosti mezi Pekingem, Jen-čchingem (sjezdové lyžování a závody v ledovém korytě) a Čang-ťia-kchou (ostatní sporty na sněhu) jsou kromě viru největším strašákem. „Když to řeknu upřímně, Peking je od začátku blbý nápad tím, že jsou sportoviště daleko od sebe,“ má jasno šéf české výpravy Marin Doktor . Ale ani on nepochybuje o tom, že po technické stránce bude vše v pořádku. „Sportoviště budou připravená dobře,“ očekává.

Nejnovější snímky sportovišť nasvědčují tomu, že čínští pořadatelé udělají vše pro to, aby Hry proběhly podle plánu. Tuny umělého sněhu pro Ledeckou a spol. v oblastech, kde přes zimu sněží míň než v Madridu, jsou pro ně jen malicherným detailem. „Čína je připravená světu ukázat, že uspořádá ty nejlepší zimní Hry historie,“ chrlí propaganda tamní komunistické diktatury.

Nic náhodě nechtějí pořadatelé nechat, ani co se hygienických opatření týče: očkování je v podstatě nutností, covidová bublina bude ještě přísnější než ta v Tokiu, sportovci by se měli 14 dní před olympiádou co nejvíc izolovat a potřebují negativní testy 96 a 72 hodin před odletem. „Čína se rozhodla s covidem nežít, ale vymazat ho,“ glosuje výkonný ředitel olympiády Christophe Dubi s tím, že sportovci nemají šanci dostat se do kontaktu s vnějším světem. Otázkou je, co se vším udělá omikron, který se před pár dny poprvé objevil v Pekingu.

Další, mnohem pálivější otázkou, je ta na čínské porušování lidských práv. Olympiáda v nedemokratické zemi pobuřuje i řadu sportovců, ale jen málokdo chce (nebo může) mluvit nahlas. „Politiku neřeším. To se má vyjasnit před tím, než se hry někam přidělí,“ říká Doktor diplomaticky. To skikrosařka Nikol Kučerová mluví otevřeně. „Že je to zrovna v Číně, kde se porušují lidská práva, je pro mě strašné,“ řekla lyžařka pro Seznam zprávy.

Kde se bude závodit

Peking - ceremoniály, hokej, rychlobruslení, short track, krasobruslení, curling

Jen-čching - sjezdové lyžování, boby, skeleton, saně

Čang-ťia-kchou - snowboard, biatlon, skoky na lyžích, akrobatické lyžování, klasické lyžování, severská kombinace

Hry jen pro vyvolené

O tom, že zahraniční fanoušci mají na olympiádě utrum, se ví už dlouho. Jenomže na tribuny se nepodívají ani běžní Číňané. Vstupenky na Hry budou distribuovány „vybraným skupinám lidí a nebudou kvůli covidu-19 prodávány běžné veřejnosti,“ informovali pořadatelé. Oficiální důvod? Boj s covidem. Vyvolení, kteří se do ochozů nakonec dostanou, si kdovíjak bouřlivou tmosfétu také neužijí. Podle jednoho z nařízení mají diváci „fandit jen potleskem, nikoli křikem, jásotem či zpěvem.“

Jak to vypadá v olympijském Pekingu: sníh jen na tratích