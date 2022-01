Doktor o fámách o ZOH i izolaci před odletem: Extraliga mě znepokojuje

Svět sportu je v boji s koronavirem znovu v těžké defenzivě, šéf české olympijské mise Martin Doktor to ale přijímá s otevřeným hledím. Na pokraji očekávaného útoku omikronu se snaží zabezpečit účast českých sportovců v Pekingu tak, aby do Číny dorazili všichni fit a mohli na start.

Máte obavy z toho, co omikron v následujících týdnech předvede?

„Kdo by neměl obavy, tak by žil mimo realitu. Obavy samozřejmě mám. Nicméně chtěl bych říct, že obavy ve smyslu zajišťování věcí směr Peking si nemůžeme dovolit. Zatím je informace, že se opatření, která máme daná, nemění. Podle toho pojedeme.“

Podobně jako před Tokiem se ale začínají rozvíjet spekulace, zda se Hry vůbec uskuteční...

„Já myslím, že v téhle době jsou spekulace přirozené. Musím znova opakovat, že žádné takové informace nemáme, ani z organizačního výboru, ani od MOV. Pracujeme s tím, co je. Zatím to ani nevypadá, že by se polevovalo v přípravách, komunikace z organizačního výboru a zpět je výrazná. Ve středu má prezident Bach call s národními olympijskými výbory. Uvidíme, co nám řekne.“

Jen před několika dny zasáhl covid do fungování českého týmu bobistů. Jak to s nimi vypadá?

„To, že někdo je v této době pozitivní, je relativně častá věc. Všichni se tomu snažíme vyhnout, opatření k tomu děláme, ale nikdy to nemůže být stoprocentní. Jedeme podle nějakého protokolu. I v případě bobistů se podle protokolu pojede. Když všechno půjde podle plánu, tak by jim to účast v Pekingu nemělo ohrozit. Znova jsem to probíral jak s šéflékařem, tak s prezidentem bobistů Martinem Bohmanem. Uvidíme, jaká situace bude dál. Díky prodělané nemoci a v případě, že pak následně budou otestováni negativně a vše se stihne, měli by být chráněni nejvíc. I když za cenu, kterou si nikdo nepřeje.“

Co říkáte na to, že se objevují fámy, jako třeba ta, že hokejistům z NHL hrozila v Pekingu pětitýdenní karanténa?

„Pravidla jsou relativně dostupná. Je to o tom najít si informace, nenechat se zviklat nepravdami, obzvlášť v tomhle případě. Z karantény, která není stanovená ani jako minimální, udělat pětitýdenní, je samozřejmě majstrštyk. (usmívá se) V případě dvou po sobě jdoucích negativních testů je člověk prohlášen ne za plně neinfekčního, musí dodržovat trošku zpřísněný režim, ale může závodit. Nebo případně odjet domů. V jednotlivostech je systém lepší, než byl v Tokiu. Je to tak správně, na Tokiu se hodně naučili.“

Hokejista Radko Gudas zmínil obavy ze sledovacího zařízení...

„Trekovací appky byly zavedené v Tokiu, ale tady o tom nebyla moc řeč. Jestli to neumí oficiální appka (na monitorování zdravotního stavu), což ve světě IT techniky nemůžeme nikdy vyloučit. Vsadil bych se, že v současné době najdu na telefonu každého appku, kde člověk povolil kontrolu pohybu, aniž by to věděl. Na druhou stranu v Pekingu je výhoda superbubliny. Myslím, že nebude šance vyrazit mimo ni, protože to nebude možné.“

Jak může případný pozitivní test ovlivnit hokejové týmy?

„V Playbooku je oficiálně dáno, jak bude probíhat systém blízkých kontaktů obecně pro všechny sportovce a pro všechny účastníky. Jelikož nemáme žádný protokol, který by řešil týmové sporty, bude to fungovat stejně. Záleží na tom, kdo bude určen jako blízký kontakt. U týmových sportů je logické, že hráči tráví hodně času spolu. Ale když spolu například necestovali, nedostali se blízko, blízké kontakty být nemusí.“

Může jeden pozitivní test ohrozit celé mužstvo?

„Osobně si myslím, že systém není nastaven na to, aby v případě jednoho pozitivního testu byl vyřazen celý tým. Ale když bude ohrožen nejlepší hráč, tým to ohrozit může. To se vracím k tomu sportovnímu.“

Manažer hokejové reprezentace Jan Černý má zájem o jednolůžkové pokoje, můžete mu s tím pomoct?

„Počítáme s tím, že vyjdeme všem potřebám sportovců a týmů vstříc, co to půjde, ale podle našich možností. Nebude to vůbec jednoduché, protože část doprovodného týmu bude muset bydlet v hotelu, nevejde se do olympijské vesnice. Systém akreditací na olympijských hrách byl nastavený tak, že polovina akreditací doprovodů nemá zajištěno ubytování v olympijské vesnici. Logicky bude těžké vyhovět všem potřebám ve všech případech. Nicméně, kde to půjde, kde nám to umožní, že tam budou jednolůžkové pokoje, tam se o to vynasnažíme.“

Manuály pořadatelů kladou důraz na formu izolace sportovců a jejich týmů v posledních čtrnácti dnech před odletem do Číny, to ale ve spoustě případů nebude možné...

„Je jasné, že dodržet čtrnáctidenní režim nebude ve všech případech jednoduché. Na druhou stranu, řekněme si na rovinu, že sportovci by v těch bublinách měli být. I jednotlivé týmy se snaží o to, aby toto nebylo problematické. Nic nejde udělat na dvě stě procent. Od nás všichni dostanou doporučení, jak se mají v těch čtrnácti dnech chovat, včetně zaměstnanců ČOV, kteří budou takový režim dodržovat. Stejně tak to musí vzít i sportovci a členové týmu, protože to jinak nepůjde. Musíme holt k tomu přistupovat tak, že to budeme muset dodržovat všichni. Je logické, že jsou tady nějaké soutěže, i v těch soutěžích by měla být ta opatření dodržována.“

V celé extralize to ale půjde těžko, přitom se hraje ještě den před odletem hokejového týmu do Číny. Neznepokojuje vás to?

„Samozřejmě mě to znepokojuje, to je jasné. Vím, jaké s tím můžou být problémy. Na druhou stranu, všichni k tomu musí přistoupit tak, že chceme nejlepší možný výsledek. A ten znamená, že bude co nejmíň pozitivních případů. To, že nějaké budou, tak to bohužel statisticky je. To nás provází v celém životě, nejenom v téhle omezené sportovní oblasti. Na nás na všech je, abychom to minimalizovali.“