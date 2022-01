Ošklivé zranění Sáblíkové. Náraz a pořezané stehno, ruší další starty

Jen měsíc před olympijskými hrami v Pekingu přišla další velká komplikace pro českou naději. Martina Sáblíková si po nárazu do mantinelu pořezala stehno a ruší starty na chystaném mistrovství Evropy, které se uskuteční na konci týdne. Účast v Číně by neměla být ohrožena.

„Na ledě v Collalbu jsem jela třístovku a měla jsem kolizi: v zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala jsem se na vnitřní straně stehna,“ popsala Martina Sáblíková nehodu, po které má na noze 8 stehů.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka tak vynechá mistrovství Evropy, nepojede na něj ani její kolegyně Nikola Zdráhalová.

Za měsíc přitom v Číně začínají olympijské hry, kde by česká favoritka měla útočit na další medaile. Proto je zranění velká komplikace.

„Není to příjemné, vzhledem k tomu, že za měsíc je olympiáda. Měla jsem štěstí v neštěstí, protože když jsem spadla, tak první, co mi proběhlo hlavou, když jsem zjistila, že jsem se řízla, bylo, že je to v háji, že se mi něco stalo. Každý trénink, zvlášť před olympiádou, je placený zlatem, protože každý sportovec se chce co nejlépe připravit. A ty poslední dny jsou i psychicky náročné kvůli tomu, že se olympiáda blíží. Doufám, že se během pár dnů budu schopná vrátit na brusle a v rámci možností se připravit, jak nejlépe budu moct,“ slíbila.

Další podrobnosti připravujeme...