Časový posun v Pekingu: kdy se konají vrcholy olympijských her?

Za plotem. Účastníci olympiády by se vůbec neměli setkat s obyčejnými obyvateli Číny... • Reuters

Časový posun Peking --> Praha

Přestože se Čína rozkládá na území pěti světových časových pásem, po celé Číně je jednotný čas, navíc se zde nestřídá zimní a letní čas. Mezináročně se nazývá čínský standardní čas a řídí se posunem o osm hodin, tedy UTC +8.

V České republice pak platí středoevropský čas, který se v zimním období řídí posunem UTC +1, v letním pak UTC+2. V průběhu zimních olympijských her 2022 je tak časový rozdíl mezi Pekingem a Českou republikou sedm hodin.

Kdy sledovat hlavní události olympijských her 2022?

Někteří možná pamatují brzké ranní přenosy z Nagana za účasti hráčů NHL. Přestože na ZOH 2022 byl los v základní skupině k českým hokejistům z pohledu sledování přenosu v ČR přivětivý a zápasy odehrají od 9:40, resp. 14:10, v případě postupu do vyřazovací části se může historie z Nagana opakovat. Ve čtvrtfinále ještě záleží na losu, ale při postupu do finále by si hokejový národ musel přivstat, finále je totiž na programu od 5:10 středoevropského času (SEČ.

Datum Čas v Pekingu SEČ Událost 4. 2. 2022 20:00 13:00 Zahajovací ceremoniál ZOH 2022 6. 2. 2022 11:00 4:00 Alpské lyžování - sjezd mužů 8. 2. 2022 15:36 8:36 Snowboarding - finále par. obřího slalomu 9. 2. 2022 15:45 8:45 Snowboardkros - finále (ženy) 10. 2. 2022 20:00 13:00 Rychlobruslení - 5 000 m ženy 15. 2. 2022 11:00 4:00 Alpské lyžování - sjezd žen 17. 2. 2022 12:10 5:10 Lední hokej - finále ženského turnaje 18. 2. 2022 17:00 10:00 Biatlon - závod s hromadným startem mužů 19. 2. 2022 14:00 7:00 Běh na lyžích - 50 km volně muži 19. 2. 2022 17:00 10:00 Biatlon - závod s hromadným startem žen 20. 2. 2022 12:00 5:00 Krasobruslení - exhibice 20. 2. 2022 12:10 5:10 Lední hokej - finále mužského turnaje 20. 2. 2022 14:30 7:30 Běh na lyžích - 30 km volně ženy 20. 2. 2022 20:00 13:00 Závěrečný ceremoniál ZOH 2022