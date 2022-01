Konec nadějí! Samková na olympiádu nejede: Těžké, ale správné. Zahojím se

Stále doufala, že by to mohla zvládnout. Makala na tom, aby na olympiádu do Pekingu odjela. Eva Samková to ale nakonec nezvládne. Čtyřicet dní po tom, co si snowboardkrosařka zlomila oba kotníky, oznámila, že svou účast na ZOH 2022 definitivně odpískala. „Zahojím se a vrátím se zpátky,“ říká ale odhodlaně ve zprávě pro média.