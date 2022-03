Čeští hokejisté se v KHL rublů (zatím) nevzdávají. Spartak hraje pod Putinem

Padá měna, něco si přejte! Hokejoví reprezentanti na pozadí válečného konfliktu na Ukrajině a protiruských sankcí začínají v tamní Kontinentální lize pouť za Gagarinovým pohárem, ale každou hodinu chudnou. Kdo jako první z Ruska prchne?

„Nemyslím si, že by se mi snížil plat,“ reagoval ještě minulý týden obránce Jakub Jeřábek (30) ze Spartaku Moskva, který patřil mezi lídry neúspěšného olympijského výběru. To však teprve Putinův režim podnikl vpád k sousedům a svět váhal s reakcí.

Teď je rubl na historickém minimu a Jeřábkovi klesla ze dne na den roční výplata (25 milionů rublů) v přepočtu o 700 tisíc korun na zhruba 5,8 milionu Kč. „Padající rubl je velký problém,“ řekl Blesku Jeřábkův agent Michal Sivek. „Kluci si obecně chodili do Ruska vydělat, jestli se situace nezmění, budeme to řešit,“ dodal s tím, že zastupuje i zahraniční hráče s platnou smlouvou.

Zatímco osobnosti ruské kultury v reakci na invazi na Ukrajinu rezignují, protože nechtějí „pracovat pro vraha a nechat si od něj platit“, Češi v KHL jsou zdrženliví. Rubly jim (zatím) nesmrdí! A to třeba Spartak i s Jeřábkem odehrál přípravu na play off s nápisy na podporu Putina a ruské armády. „Ale z politických důvodů se nám ještě nikdo neozval, že by chtěl pryč,“ sdělil Blesku agent Sivek.

Kolik si Češi v KHL vydělají?