Zahraniční kouč u reprezentace? Potupa. Vím, jak to bylo s Kruppem ve Spartě

Mladoboleslavský útočník David Šťastný se cpe do branky Filipa Novotného z Hradce Králové • ČTK / Petrášek Radek

Útočník Sparty David Dvořáček proniká do obraného pásma Liberce • ČTK / Šulová Kateřina

Petr Klíma v komentáři rozebírá extraligové dění před blížícím se play off • Jaroslav Legner (Sport)

KOMENTÁŘ PETRA KLÍMY | Jezdím často do Hradce Králové. Naskakuje mi husí kůže, protože nastoupí v Litvínově. Tyhle dva týmy a ještě Sparta si vedou momentálně nejlíp. Teď na sebe narazí dvakrát po sobě. Bude plná hala, konečně! Diváci si to skoro po dvou letech zaslouží.

Předtím v Litvínově mohli spíš nadávat. Když někdo zakřičel: Hrajte, volové!, bylo ho slyšet všude. Litvínov si prošel psychicky dlouhou sezonou. Teď se čapnul, čtyři zápasy jede. V předkole narazí na někoho, kdo se pohyboval celou dobu výš. Ale může překvapit a poslat ho domů, aby se na play off dodíval v televizi. V tom je sport zajímavý, že není jasné, kdo uspěje, a první vždycky nevyhraje. Jinak by se nemuselo hrát.

Hradec má vyrovnané mužstvo, dvacet hráčů šlape jako tým. Jednou dá dva, tři góly první lajna, jindy druhá, třetí. Každý zápas to někdo vezme na sebe a zbytek jde za ním. V létě provedli menší změny, do mužstva pak ještě dobře sáhli, sešlo se jim to.

Co vím, mají výbornou kabinu. To je sedmdesát procent úspěchu.