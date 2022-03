Judo mělo Putina jako reklamu a výš než Krpálka, to skončilo: Zradil ducha!

Je to víc než drobné gesto. Mezinárodní federace juda IJF a EJU zbavily ruského prezidenta Vladimira Putina statusu čestného prezidenta a ambasadora sportu. Hrůznost útoku na Ukrajinu, při němž jeho armáda vraždí civilisty, je o to výraznější v prostředí sportu jemné cesty, který si zakládá na vzájemné úctě. „Bylo nemyslitelné, aby takovýhle člověk byl čestný prezident IJF. Jednoznačně jde proti filozofii juda,“ říká Pavel Volek, předseda českého svazu.

Pohledy na zmučenou Ukrajinu pro Pavla Volka nejsou jen záběry z televizní obrazovky. Sám něco podobného kdysi viděl na vlastní oči. V roce 1996 pracoval pro japonskou firmu, která pomáhala s obnovou Bosny a Hercegoviny po ničivé občanské válce.

„Vrací se mi Bosna. Člověk vidí žeň války na vlastní oči. Jedete autem a pomalu se bojíte zastavit na malou, protože kolem máte minové pole, rozbořené baráky. Vidíte tam zmrzačené mladé kluky, čerstvé hroby…“ vypráví Volek. „Představte si hřbitov, na němž byste měl osmdesát procent čerstvých hrobů. Vidíte na vlastní oči narození těch kluků. Je jim dvacet? Dvacet jedna? Další vidíte bez ruky, bez nohy…“

STANOVISKO SVAZU JUDA K SITUACI NA UKRAJINĚ „Český svaz juda důrazně odsuzuje útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky včetně Charty OSN. Český svaz juda podporuje rozhodnutí IJF (Mezinárodní judistické federace), kterým suspendovala Vladimíra Putina z pozice čestného předsedy IJF. Český svaz juda podporuje stanovisko Národní sportovní agentury ze dne 27. února 2022.“

Podobné scény teď se svou plechovou kavalérií na Ukrajinu paradoxně zavezl muž, který byl dosud jednou z tváří světového juda, což je sport, jehož hodnoty ještě o něco převyšují běžný respekt k fair play. Moderní judo pokračuje v odkazu mistra Džigoró Kana, který už koncem devatenáctého století zformoval základy svébytného bojového umění.

To stojí na dvou základních zásadách. Tou první je Seiryoku-Zenyo – snaha o maximálně efektivní využití fyzické a mentální energie. Tou druhou pak Jita-Kyoei čili vzájemná úcta a všeobecný prospěch pro všechny. S tím se rakety vystřelované proti obytným domům prostě neshodují.

„Jednoznačně to jde proti té filozofii,“ říká Volek. „Kdybychom šli úplně na kost, klasickou myšlenkou juda je všeobecný prospěch. Kano říkal, že tím, že dobře vychováme jednoho člověka, ovlivníme pozitivně několik dalších generací. Tenhle krok je naprosto v kontradikci s tím, co judo znamená. Je to naprosto pošlapání myšlenek, filozofie a etikety. S tím nikdo nemůže souhlasit, je potřeba to odsoudit.“

A judo se také od Vladimira Putina distancovalo. V minulosti bylo přitom vzájemné propojení výhodné pro obě strany. Ruský prezident se rád nechával fotit v kimonu a judo používal pro sebeprezentaci jako zdatného siláka sportovního střihu. Často se také ukazoval na tribunách při mezinárodních turnajích.

Pro judo byla přízeň mocného politika svým způsobem reklama. A prokazovalo mu úctu. Putin je držitelem černého pásku, v roce 2008 se stal čestným prezidentem IJF a v roce 2012 mu byl k jeho šedesátým narozeninám jako prvnímu Rusovi udělen osmý dan. Pro představu, Lukáš Krpálek se zatím dostal k pátému danu.

„Vladimir Putin je dokonalým ambasadorem našeho sportu. Pro naši mezinárodní federaci, stejně jako pro celou komunitu juda, je ctí, že mezi nás můžeme počítat tak velmi významnou osobnost jeho reputace a postavení,“ pravil tehdy prezident IJF Marius Vizer. „Prezident Putin představuje vysoké vyjádření hodnot juda ve světě.“

V neděli však Putina jako čestného prezidenta sesadila globální organizace IJF, v pondělí se přidala také evropská EJU. Poté, co nařídil vražedný útok na nezávislou zemi, při němž umírají nevinní lidé, už jeho jednání s myšlenkami juda není v souladu.

„S tím nikdo nemůže souhlasit. Naše myšlenky a naše přání jsou s ukrajinskými kolegy, judisty, samozřejmě s celou Ukrajinou,“ prohlásil Michal Vachun, viceprezident evropské unie juda EJU.

Ještě předtím než přišlo rozhodnutí IJF, český svaz juda během víkendu připravoval žádost, v níž chtěl Putinovu suspendaci iniciovat.

„Ukrajince člověk zná. To nejsou fotky z novin, jsou to konkrétní lidi, kteří sem jezdí x let. Teď si člověk říká, třeba jsou ti kluci v armádě. Jsou naživu? Nejsou naživu? Na druhou stranu i mezi Rusy máme spoustu přátel. Těch kluků se nikdo neptal, jestli mají narukovat,“ líčí Volek.

Český svaz pořádá o víkendu v pražské UNYP Areně závod European Open a v posledních dnech řešil účast závodníků z dotčených zemí konfliktu. Turnaje se zřejmě nezúčastní ani Rusové s Bělorusy, ani Ukrajinci.

„Bělorusové se rozhodli sami. Rusko nám minulý týden oznámilo, že se turnaje nemůže zúčastnit. I v případě, že by mohlo, by ale rozhodnutí bylo stejné jako v případě Běloruska,“ ujišťuje Volek. „S Ukrajinou je nám to líto. Byli bychom rádi, kdyby se ukrajinským sportovcům podařilo přijet. Jejich pobyt by byl na naše náklady. Bylo by to symbolické gesto, že život i sport pokračují i přes tyhle smutné věci. Hned po turnaji pořádáme v Nymburku přípravný kemp, kam bylo přihlášeno čtyřicet Ukrajinců. Bohužel…“