Fasel kritizuje, že Rusko nesmí na MS: Sport nemá být sankcí, SSSR taky hrál

Bývalý předseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel odsuzuje rozhodnutí současného vedení o zákazu startu ruské a běloruské reprezentace na květnovém MS ve Finsku. IIHF to oznámila v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v pondělí, které Fasel kvůli tomu označil za smutný den v historii hokeje. „Sport nesmíme používat jako sankci,“ prohlásil švýcarský zubař známý dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Někdejší švýcarský rozhodčí a v letech 1994-2021 šéf IIHF je známý obdivem směrem k Rusku a k prezidentovi Vladimiru Putinovi. Na nedávných olympijských hrách v Pekingu naprosto neskrývaně ve finále fandil týmu ruského olympijského výboru proti nakonec zlatým Finům. Ostatně se také stýká a druží s běloruským diktátorem Alexandrem Lukašenkem, který ruskou invazi na Ukrajinu podporuje.

„V minulosti proběhla spousta válek, takže bylo hodně příležitostí někoho z federace vyloučit, ale neudělali jsme to,“ řekl ještě před oficiálním vyjádřením IIHF pro ruský web championat.ru. „I během studené války Sovětský svaz hrál se Spojenými státy a Kanadou,“ připomněl více než čtyřicetiletý konflikt velmocí po 2. světové válce a hokejové souboje mezi sbornou a zámořskými velmocemi.

Fasel zároveň doufá, že politici najdou společnou řeč a řešení situace. „Válka není řešením, ale neměli bychom používat sport jako sankci. To není jeho účel,“ kritizuje rozhodnutí současného vedení světového hokeje jeho bývalý předseda. Na této pozici skončil v září roku 2021 po dlouhých 27 letech. Je tedy jasné, že 72letý bývalý rozhodčí, by ke stejnému kroku jako současný předseda Luc Tardif, nepřistoupil.

Jako jeden z argumentů, proč reprezentace zemí, které napadly Ukrajinu, nevylučovat ze sportovních soutěží, použil Fasel i myšlenky otce olympijských her barona Pierra de Coubertina. „Sport je pro mě způsob, jak dávat lidi dohromady. Když de Coubertin v roce 1896 oživil olympiádu, udělal to proto, aby spojil lidi, to je smysl sportu,“ prohlásil. Zároveň se zastává hráčů, kteří přijdou o mistrovství světa a možná další vrcholné akce. „Jsem si na sto procent jistý, že nikdo z těch sportovců válku nepodporuje,“ dodal.

Rozhodnutí IIHF, proti němuž se ruský i běloruský svaz chystají bránit, platí do odvolání. Se sankcemi nesouhlasí a vyhrazují si právo se proti nim odvolat u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). Zároveň však Tardif prohlásil, že ohledně konání MS 2023 v Petrohradu zůstává optimistou. „Pokud válka skončí, rádi se vrátíme k věcem, na které jsme zvyklí,“ prozradil, že konání šampionátu na jaře příštího roku zatím Rusku IIHF nesebere.