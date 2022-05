Za takový chraplák by se nestyděli ani frontmani finských rockových a metalových kapel. Ale výkon komentátora Roberta Záruby (54) při prvním utkání Česka na MS divákům trhal uši!

„Proč nezůstal v posteli a neléčí se čajem?“ divili se natěšení fanoušci. Záruba chraptěl, přeskakoval mu hlas, chyběl typický drajv. Náhlá indispozice mu nedovolila ani pořádně oslavit góly národního týmu, na což jsou diváci České televize dlouhá léta zvyklí.

A co bylo důvodem? „Vypadá to, že Robert byl včera někde za písničkou,“ zažertoval Jiří Hrdina, mistr světa z roku 1985. „Není mi dobře, únava hlasivkových svalů. Chytlo mě to někde během cesty z Helsinek,“ omlouval se Záruba.

Zároveň přiznal, že velmi podobným problémům čelil například i v letech 2015, 2017 a 2019 a není to tedy pro něj žádnou novinkou. Ovšem během předchozích šampionátů se mu podařilo náhlé těžkosti lépe maskovat, protože diváci si na nic podobného nevzpomínají. Tak jen ať to není covid, či jiná podobná viróza!

Plánovaný program vysílání v neděli 15. května:

Čas Zápas Komentátoři 11:15 ITÁLIE – KANADA ČT sport Robert Záruba a Petr Hubáček 11:15 NORSKO – VELKÁ BRITÁNIE ČT sport plus Tomáš Jílek a Martin Procházka 15:15 RAKOUSKO – USA ČT sport Tomáš Jílek a Martin Procházka 15:15 FRANCIE – KAZACHSTÁN ČT sport plus Ondřej Zamazal a Milan Antoš 19:00 ŠVÉDSKO – ČESKO ČT sport Robert Záruba a Petr Hubáček 19:15 DÁNSKO – ŠVÝCARSKO ČT sport plus Ondřej Zamazal a Milan Antoš

